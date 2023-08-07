"Трансфер этого игрока нам не подходит", - Фенербахче официально открестился от Тете

Стамбульский "Фенербахче" официально заявил, что вингера "Шахтера" Тете в клубе не будет.

Клуб по этому поводу даже выдал официальное заявление.

"Возникла необходимость проинформировать общественность о футболисте Тете (Матеус Кардозо Лемос Мартинс), которого в последнее время был связывают с нашим клубом.

Недавно футболист вместе со своей командой посетил Турцию. Во время этого визита агенты Тете предложили его нашему клубу.

Наш клуб спросил об условиях возможного трансфера, но в результате юридической, финансовой и технической оценки был сделан вывод, что трансфер этого игрока нам не подходит", - говорится в заявлении "Фенербахче".