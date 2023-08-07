"Трансфер этого игрока нам не подходит", - Фенербахче официально открестился от Тете
Бразильца в Фенербахче не будет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стамбульский "Фенербахче" официально заявил, что вингера "Шахтера" Тете в клубе не будет.
Клуб по этому поводу даже выдал официальное заявление.
"Возникла необходимость проинформировать общественность о футболисте Тете (Матеус Кардозо Лемос Мартинс), которого в последнее время был связывают с нашим клубом.
Недавно футболист вместе со своей командой посетил Турцию. Во время этого визита агенты Тете предложили его нашему клубу.
Наш клуб спросил об условиях возможного трансфера, но в результате юридической, финансовой и технической оценки был сделан вывод, что трансфер этого игрока нам не подходит", - говорится в заявлении "Фенербахче".
Напомним, что в конце июля турецкие СМИ писали о том, что бразилец расторг контракт с "Шахтером" однако официально эта информация не была подтверждена.
После начала полномасштабного вторжения бразилец на правах аренды выступал за "Лион" и "Лестер".
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