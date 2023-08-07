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"Трансфер этого игрока нам не подходит", - Фенербахче официально открестился от Тете

Наши за границей
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Бразильца в Фенербахче не будет

"Трансфер этого игрока нам не подходит", - Фенербахче официально открестился от Тете

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стамбульский "Фенербахче" официально заявил, что вингера "Шахтера" Тете в клубе не будет.

Клуб по этому поводу даже выдал официальное заявление.

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"Возникла необходимость проинформировать общественность о футболисте Тете (Матеус Кардозо Лемос Мартинс), которого в последнее время был связывают с нашим клубом.

Недавно футболист вместе со своей командой посетил Турцию. Во время этого визита агенты Тете предложили его нашему клубу.

Наш клуб спросил об условиях возможного трансфера, но в результате юридической, финансовой и технической оценки был сделан вывод, что трансфер этого игрока нам не подходит", - говорится в заявлении "Фенербахче".

Напомним, что в конце июля турецкие СМИ писали о том, что бразилец расторг контракт с "Шахтером" однако официально эта информация не была подтверждена.

После начала полномасштабного вторжения бразилец на правах аренды выступал за "Лион" и "Лестер".

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Шахтер (Донецк) Тете
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