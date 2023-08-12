Забарный выйдет в старте Борнмута, а Миколенко – в запасе Эвертона
Украинские защитники попали в заявку своих команд на первый тур АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в рамках 1-го тура АПЛ сезона 2023/24 "Эвертон" и "Борнмут" проведут свои поединки.
"Ириски" сыграют против лондонского "Фулхэма", а "вишневые" против "Вест Хэма".
Украинские защитники Виталий Миколенко и Илья Забарный попали в заявку своих команд на эти матчи. Однако, если Виталий начнет игру на скамье для запасных "Эвертона", то Илья - в старте "Борнмута".
Оба поединка начинаются параллельно – в 17:00.
В прошлом сезоне чемпионата Англии 24-летний Виталий отыграл 34 матча, а 20-летний Илья провел 5 игр.
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Комментарии (3)
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Artemanat (Кривой Рог)
12.08.2023 в 16:32
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MaximSK (Киев)
12.08.2023 в 17:17
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Romerik (YNWA)
12.08.2023 в 17:42
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