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Забарный выйдет в старте Борнмута, а Миколенко – в запасе Эвертона

Наши за границей
(1 голосов)

Украинские защитники попали в заявку своих команд на первый тур АПЛ

Забарный выйдет в старте Борнмута, а Миколенко – в запасе Эвертона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в рамках 1-го тура АПЛ сезона 2023/24 "Эвертон" и "Борнмут" проведут свои поединки.

"Ириски" сыграют против лондонского "Фулхэма", а "вишневые" против "Вест Хэма".

Украинские защитники Виталий Миколенко и Илья Забарный попали в заявку своих команд на эти матчи. Однако, если Виталий начнет игру на скамье для запасных "Эвертона", то Илья - в старте "Борнмута".

Оба поединка начинаются параллельно – в 17:00.

В прошлом сезоне чемпионата Англии 24-летний Виталий отыграл 34 матча, а 20-летний Илья провел 5 игр.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Борнмут Виталий Миколенко Илья Забарный
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Комментарии (3)
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Artemanat (Кривой Рог)
12.08.2023 в 16:32
Янгу 38 років і він садить Миколу на банку
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MaximSK (Киев)
12.08.2023 в 17:17
Сезон длинный, еще будут шансы у Миколенко вернуть место в основе, главное нормально играть
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Romerik (YNWA)
12.08.2023 в 17:42
Давайте допоможемо Алісі дізнатися чому ж дід Янг посадив Миколу на банку Може тому що Микола пропустив усю передсезонку і зіграв тільки но після травми останні 20 хв останнього спарингу?
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