Забарный выйдет в старте Борнмута, а Миколенко – в запасе Эвертона

Сегодня в рамках 1-го тура АПЛ сезона 2023/24 "Эвертон" и "Борнмут" проведут свои поединки.

"Ириски" сыграют против лондонского "Фулхэма", а "вишневые" против "Вест Хэма".

Украинские защитники Виталий Миколенко и Илья Забарный попали в заявку своих команд на эти матчи. Однако, если Виталий начнет игру на скамье для запасных "Эвертона", то Илья - в старте "Борнмута".

Оба поединка начинаются параллельно – в 17:00.

В прошлом сезоне чемпионата Англии 24-летний Виталий отыграл 34 матча, а 20-летний Илья провел 5 игр.