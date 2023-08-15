Качараба может покинуть Славию и перейти в израильский клуб
В этом сезоне украинец не выходил на поле
Фото: slavia.cz
"Маккаби" Тель-Авив находится в поисках защитника и выбор пал на украинского оборонца пражской "Славии" Тараса Качарабу.
Об этом пишет Sport5.co.il со ссылкой на чешскую журналистку Люси Махкову.
По ее словам, главный тренер "Славии" Йиндржих Трпишовски убежден, что в команде есть лучшие защитники и трансфер может обойтись примерно в 1,3 миллиона евро.
В текущей кампании 28-летний украинец ни разу не появлялся на поле, и похоже, на него не рассчитывают.
Окончательно решение будет принято после того, как станет известно, сыграет ли "Славия" на групповом этапе Лиги Европы. Если Качараба таки подпишет контракт, он должен присоединиться к составу за счет другого защитника - Деррика Лукассена, который может уйти.
Качараба - воспитанник "Шахтера", однако за горняков он так и не дебютировал. В Украине он известен по выступлениям за "Говерлу" и "Зирку". За рубежом поиграл за либерецкий "Слован". В минувшем сезоне Качараба отыграл 31 матч за "Славию" и забил 1 гол.
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