"Это народный клуб, как Динамо в Украине", - украинец Билоног перешел в ливанский Аль-Неджме
Дмитрий Билоног рассказал, почему принял такое неординарное решение
СК Аль-Неймех
Украинский хавбек Дмитрий Билоног, который подписал контракт с ливанским "Аль-Неджме", рассказал, почему он решился на такой шаг.
- Дмитрий, буквально три недели назад вы стали футболистом ливанского клуба "Аль-Неджме". Как вообще возник этот вариант?
- Мне позвонили одни знакомые, которые контактировали с представителями клуба. Они спросили, интересно ли мне попробовать свои силы в Ливане? Я ответил, что если поступит официальное предложение, то будем разговаривать. После этого мою кандидатуру предложили клубу.
Через пару дней мне сообщили, что я заинтересовал "Аль-Неджме". Начали общаться об условиях. В принципе меня все устроило. Когда я уже приехал на место, то условия оказались даже лучше, чем я ожидал.
- Вы какие-то другие варианты рассматривали?
- Варианты были, однако без особой конкретики. Где была конкретика, это даже смешно было рассматривать. Как в плане спортивных амбиций клуба, так и в плане финансов.
- Что вам конкретно понравилось в предложении "Аль-Неджме"?
- Это самый статусный и популярный клуб Ливана. Это народный клуб. Как "Динамо" в Украине.
Задачи здесь также максимальные. Команда хочет бороться за чемпионство и будет выступать в Кубке АФК, поскольку в прошлом сезоне заняла второе место в местном первенстве. Конечно, привлекли и условия. Имею в виду быт и деньги. Вообще все на очень хорошем уровне.
- На какой срок вы подписали контракт?
- На один сезон.
- Какие финансовые условия вам предложили?
- Если говорить по меркам УПЛ, то это точно первая шестерка. Может быть, даже и выше.
- Какие ваши планы на этот сезон?
- Выиграть чемпионство, конечно, а также достойно выступить в Кубке АФК. В индивидуальном плане постараюсь забить как можно больше голов.
Если повезет, дай Бог, стать лучшим бомбардиром. Почему бы нет? Буду на это надеяться и работать.
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