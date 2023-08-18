"Это народный клуб, как Динамо в Украине", - украинец Билоног перешел в ливанский Аль-Неджме

Украинский хавбек Дмитрий Билоног, который подписал контракт с ливанским "Аль-Неджме", рассказал, почему он решился на такой шаг.

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- Дмитрий, буквально три недели назад вы стали футболистом ливанского клуба "Аль-Неджме". Как вообще возник этот вариант?

- Мне позвонили одни знакомые, которые контактировали с представителями клуба. Они спросили, интересно ли мне попробовать свои силы в Ливане? Я ответил, что если поступит официальное предложение, то будем разговаривать. После этого мою кандидатуру предложили клубу.

Через пару дней мне сообщили, что я заинтересовал "Аль-Неджме". Начали общаться об условиях. В принципе меня все устроило. Когда я уже приехал на место, то условия оказались даже лучше, чем я ожидал.

- Вы какие-то другие варианты рассматривали?

- Варианты были, однако без особой конкретики. Где была конкретика, это даже смешно было рассматривать. Как в плане спортивных амбиций клуба, так и в плане финансов.

- Что вам конкретно понравилось в предложении "Аль-Неджме"?

- Это самый статусный и популярный клуб Ливана. Это народный клуб. Как "Динамо" в Украине.

Задачи здесь также максимальные. Команда хочет бороться за чемпионство и будет выступать в Кубке АФК, поскольку в прошлом сезоне заняла второе место в местном первенстве. Конечно, привлекли и условия. Имею в виду быт и деньги. Вообще все на очень хорошем уровне.

- На какой срок вы подписали контракт?

- На один сезон.

- Какие финансовые условия вам предложили?

- Если говорить по меркам УПЛ, то это точно первая шестерка. Может быть, даже и выше.

- Какие ваши планы на этот сезон?

- Выиграть чемпионство, конечно, а также достойно выступить в Кубке АФК. В индивидуальном плане постараюсь забить как можно больше голов.

Если повезет, дай Бог, стать лучшим бомбардиром. Почему бы нет? Буду на это надеяться и работать.