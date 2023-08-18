Малиновский прибыл в Италию для подписания контракта с Дженоа. ВИДЕО

Украинский хавбек "Марселя" Руслан Малиновский прилетел в Италию.

Итальянские СМИ уже опубликовали видео с Русланом из аэропорта.

Футболист сегодня пройдет медобследование, после чего подпишет контракт с " Дженоа ", сообщает журналист Sky Sport Марко Бовицелли.

Если все пройдет нормально, уже в субботу Малиновский проведет первую тренировку с командой и вечером того же дня даже может дебютировать за "Дженоа" в матче 1-го тура Серии А против "Фиорентины".

Ранее сообщалось, что "Дженоа" на сезон арендует Малиновского с правом выкупа за 10 миллионов евро.