Малиновский прибыл в Италию для подписания контракта с Дженоа. ВИДЕО
А дебютировать за новую команду может уже в субботу
Фото: om.fr
Украинский хавбек "Марселя" Руслан Малиновский прилетел в Италию.
Итальянские СМИ уже опубликовали видео с Русланом из аэропорта.
Футболист сегодня пройдет медобследование, после чего подпишет контракт с "
Если все пройдет нормально, уже в субботу Малиновский проведет первую тренировку с командой и вечером того же дня даже может дебютировать за "Дженоа" в матче 1-го тура Серии А против "Фиорентины".
Ранее сообщалось, что "Дженоа" на сезон арендует Малиновского с правом выкупа за 10 миллионов евро.
#Genoa, ecco #Malinovskyi: iniziate ora le visite mediche, poi la firma sul contratto. Domani primo allenamento e prima al Ferraris per l’esordio in campionato del Grifone con la Fiorentina ???????????????? @SkySport @DiMarzio pic.twitter.com/WV6NRxvJD1— Marco Bovicelli (@MarcoBovicelli) August 18, 2023
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