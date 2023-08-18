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Малиновский прибыл в Италию для подписания контракта с Дженоа. ВИДЕО

Наши за границей
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(1 голосов)

А дебютировать за новую команду может уже в субботу

Малиновский прибыл в Италию для подписания контракта с Дженоа. ВИДЕО

Фото: om.fr

Новина українською

Украинский хавбек "Марселя" Руслан Малиновский прилетел в Италию.

Итальянские СМИ уже опубликовали видео с Русланом из аэропорта.

Футболист сегодня пройдет медобследование, после чего подпишет контракт с "Дженоа", сообщает журналист Sky Sport Марко Бовицелли.

Если все пройдет нормально, уже в субботу Малиновский проведет первую тренировку с командой и вечером того же дня даже может дебютировать за "Дженоа" в матче 1-го тура Серии А против "Фиорентины".

Ранее сообщалось, что "Дженоа" на сезон арендует Малиновского с правом выкупа за 10 миллионов евро.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель Дженоа (Генуя)
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.08.2023 в 18:49
Правильно, італійський чемпіонат для нього, навіть у Дженоа
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