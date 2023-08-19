Худжамов рассказал, почему Трубину трудно было бы перейти свободным агентом в Интер

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов рассказал, почему, по его мнению, Анатолию Трубину трудно было бы перейти в "Интер" летом 2024-го – после завершения контракта с "Шахтером".

“ – Трубин этим летом сделал правильный выбор или, возможно, было бы лучше пойти свободным агентом в "Интер"? – Ему было бы трудновато пойти свободным агентом в "Интер", потому что, во-первых, купили Зоммера. И во-вторых – год не выходить на поле, перейти в одну из ведущих команд Италии и заиграть было бы тяжеловато”, - сказал Худжамов в интервью УФ .

Также тренер поделился мнением о том, не повторит ли Трубин судьбу Романа Яремчука, которому не пошло в “Бенфике”.