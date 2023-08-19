Худжамов рассказал, почему Трубину трудно было бы перейти свободным агентом в Интер

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов рассказал, почему, по его мнению, Анатолию Трубину трудно было бы перейти в "Интер" летом 2024-го – после завершения контракта с "Шахтером".
“ – Трубин этим летом сделал правильный выбор или, возможно, было бы лучше пойти свободным агентом в "Интер"?
– Ему было бы трудновато пойти свободным агентом в "Интер", потому что, во-первых, купили Зоммера. И во-вторых – год не выходить на поле, перейти в одну из ведущих команд Италии и заиграть было бы тяжеловато”, - сказал Худжамов в интервью УФ.
Также тренер поделился мнением о том, не повторит ли Трубин судьбу Романа Яремчука, которому не пошло в “Бенфике”.
“Это всегда зависит от самого футболиста и от того, как с ним работали и будут работать в клубе. То, что болельщики “Бенфики” очень требовательны – это факт. Мне кажется, что они самые взыскательные во всей Португалии. Но здесь все зависит всегда от футболиста.
Я бы не сказал, что Роман пошел разочарованием. Просто не показал всего того, что мог бы, потому что у него был очень сильный конкурент, который перешел в “Ливерпуль” впоследствии (Дарвин Нуньес – прим.)”, - добавил Худжамов.