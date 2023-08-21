Мудрик - болельщикам: Ценю вашу поддержку, мой успех будет и вашим успехом
Украинец поблагодарил болельщиков, которые его поддерживают
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер "
"Ребята, я просто хочу сказать, что ценю вашу поддержку. Мы с вами в одной лодке, вместе проигрываем и вместе побеждаем. Мой успех будет и вашим успехом", – написал Мудрик в сторис своего Инстаграма.
Напомним, что в двух тартовых турах АПЛ Мудрик дважды выходил на замену, отыграв в сумме 53 минуты без результативных действий.
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Источник:Instagram
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