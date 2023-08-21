  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мудрик - болельщикам: Ценю вашу поддержку, мой успех будет и вашим успехом
В тренде

Мудрик - болельщикам: Ценю вашу поддержку, мой успех будет и вашим успехом

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинец поблагодарил болельщиков, которые его поддерживают

Мудрик - болельщикам: Ценю вашу поддержку, мой успех будет и вашим успехом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик поблагодарил болельщиков, которые его поддерживают.

"Ребята, я просто хочу сказать, что ценю вашу поддержку. Мы с вами в одной лодке, вместе проигрываем и вместе побеждаем. Мой успех будет и вашим успехом", – написал Мудрик в сторис своего Инстаграма.

Напомним, что в двух тартовых турах АПЛ Мудрик дважды выходил на замену, отыграв в сумме 53 минуты без результативных действий.

По теме
yellow-arrow
Арсенал – Кристал Пелас: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Кварцяный: Цыганков сейчас в Жироне как Роналду, все автографы его
yellow-arrow
Вернется ли Зинченко? Кристал Пэлас – Арсенал. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 21.08.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Instagram

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде