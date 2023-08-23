Мудрик отсутствовал на утренней тренировке Челси

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик пропустил утреннюю тренировку лондонской команды, сообщает Football Daily.

Причины отсутствия украинца источник не уточняет.

Напомним, что в двух стартовых турах АПЛ Мудрик дважды выходил на замену, отыграв в сумме 53 минуты. Результативными действиями не отличался.

Ближайший матч "Челси" сыграет против "Лутон Тауна" в 3-м туре чемпионата Англии. Встреча пройдет в пятницу, 25 августа на "Стэмфорд Бридж" и начнется в 22:00.