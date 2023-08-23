Мудрик отсутствовал на утренней тренировке Челси
Причина неизвестна
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик пропустил утреннюю тренировку лондонской команды, сообщает Football Daily.
Причины отсутствия украинца источник не уточняет.
Напомним, что в двух стартовых турах АПЛ Мудрик дважды выходил на замену, отыграв в сумме 53 минуты. Результативными действиями не отличался.
Ближайший матч "Челси" сыграет против "Лутон Тауна" в 3-м туре чемпионата Англии. Встреча пройдет в пятницу, 25 августа на "Стэмфорд Бридж" и начнется в 22:00.
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Источник:Football Daily
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