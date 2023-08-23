  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мудрик отсутствовал на утренней тренировке Челси
В тренде

Мудрик отсутствовал на утренней тренировке Челси

Наши за границей
(1 голосов)

Причина неизвестна

Мудрик отсутствовал на утренней тренировке Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик пропустил утреннюю тренировку лондонской команды, сообщает Football Daily.

Причины отсутствия украинца источник не уточняет.

Напомним, что в двух стартовых турах АПЛ Мудрик дважды выходил на замену, отыграв в сумме 53 минуты. Результативными действиями не отличался.

Ближайший матч "Челси" сыграет против "Лутон Тауна" в 3-м туре чемпионата Англии. Встреча пройдет в пятницу, 25 августа на "Стэмфорд Бридж" и начнется в 22:00.

Читайте такжеКонкурент Мудрика пропустит 6 недель
По теме
yellow-arrow
Трубину придется подождать. Кипер Бенфики Влаходимос вероятно не сменит летом клуб
yellow-arrow
Таловеров: Цель ЛАСКа - борьба за чемпионство и Кубок
yellow-arrow
Антон Кравченко: Коноплянка бежал и ржал, что я не могу его догнать
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Daily

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде