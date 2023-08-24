Коваленко в шаге от перехода в Эмполи, - СМИ

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко продолжит карьеру в "Эмполи", сообщает Tutto Atalanta.

Читайте также Аталанта хочет избавиться от Коваленко

Как отмечает источник, завтра, 25 августа, 27-летний украинец пройдет медосмотр в своем новом клубе.

Пока что неизвестно будет ли это аренда, или полноценный трансфер.

Напомним, что прошлый сезон Коваленко провел в аренде в "Специи", где провел 20 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу и летом вернулся в "Аталанту", контракт с которой рассчитан до лета 2025 года.

Также отметим, что "Эмполи" в прошлом сезонефинишировал 14-м в Серии А.