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Коваленко в шаге от перехода в Эмполи, - СМИ

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Украинец в пятницу пройдет медосмотр в новом клубе

Коваленко в шаге от перехода в Эмполи, - СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко продолжит карьеру в "Эмполи", сообщает Tutto Atalanta.

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Как отмечает источник, завтра, 25 августа, 27-летний украинец пройдет медосмотр в своем новом клубе.

Пока что неизвестно будет ли это аренда, или полноценный трансфер.

Напомним, что прошлый сезон Коваленко провел в аренде в "Специи", где провел 20 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу и летом вернулся в "Аталанту", контракт с которой рассчитан до лета 2025 года.

Также отметим, что "Эмполи" в прошлом сезонефинишировал 14-м в Серии А.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко Эмполи
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Источник:
Tutto Atalanta

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