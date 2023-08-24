Коваленко в шаге от перехода в Эмполи, - СМИ
Украинец в пятницу пройдет медосмотр в новом клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко продолжит карьеру в "Эмполи", сообщает Tutto Atalanta.
Как отмечает источник, завтра, 25 августа, 27-летний украинец пройдет медосмотр в своем новом клубе.
Пока что неизвестно будет ли это аренда, или полноценный трансфер.
Напомним, что прошлый сезон Коваленко провел в аренде в "Специи", где провел 20 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу и летом вернулся в "Аталанту", контракт с которой рассчитан до лета 2025 года.
Также отметим, что "Эмполи" в прошлом сезонефинишировал 14-м в Серии А.
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