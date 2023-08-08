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Аталанта хочет избавиться от Коваленко

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Украинец не входит в обойму тренерского штаба

Аталанта хочет избавиться от Коваленко

Скриншот: ОТДУШИВДУШУ

Новина українською

"Аталанта" этим летом намерена изрядно почистить состав и избавиться от ряда игроков, на которых не рассчитывает тренерский штаб.

Как пишет TMW, ссылаясь на Corriere di Bergamo, бергамаски выставят на трансфер 6 игроков, среди которых и украинский хавбек Виктор Коваленкою

Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на 27-летнего украинца, который два сезона провел в аренде в "Специи".

Напомним, что Коваленко провел за "Аталанту" всего один матч с момента своего перехода из "Шахтера".

В минувшем сезоне в составе "Специи" Виктор 20 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу.

Ранее также была информация, что полузащитником интересуется греческий ПАОК.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко
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Источник:
TMW

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