Аталанта хочет избавиться от Коваленко
Украинец не входит в обойму тренерского штаба
Скриншот: ОТДУШИВДУШУ
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Как пишет TMW, ссылаясь на Corriere di Bergamo, бергамаски выставят на трансфер 6 игроков, среди которых и украинский хавбек Виктор Коваленкою
Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на 27-летнего украинца, который два сезона провел в аренде в "Специи".
Напомним, что Коваленко провел за "Аталанту" всего один матч с момента своего перехода из "Шахтера".
В минувшем сезоне в составе "Специи" Виктор 20 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу.
Ранее также была информация, что полузащитником
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