Мудрик впервые после травмы вернулся в заявку Челси
В соперниках – "лесники"
фото - Getty Images
“Челси” и “Ноттингем Форест” встретятся в очном противостоянии в рамках четвертого тура АПЛ. Украинский вингер Михаил Мудрик вошел в заявку на этот поединок.
Your Chelsea XI! ????@ParimatchUK | #CheNot pic.twitter.com/k6FyVf4yPV— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 2, 2023
Впервые за три матча полузащитник попадет хотя бы на скамью для запасных. Предыдущие два поединка "аристократов" он пропустил из-за травмы. В этом сезоне Мудрик сыграл в двух матчах, но голевыми действиями не отличился.
Добавим, что вингер вызван в ряды национальной сборной Украины. "Сине-желтые" проведут 9 и 12 сентября матчи отбора на ЧЕ-2024 против Англии и Италии соответственно.
Встреча между "Челси" и "Ноттингемом" начнется в 17:00. UA-Футбол проведет текстовую прямую трансляцию этого противостояния.
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