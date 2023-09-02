Мудрик впервые после травмы вернулся в заявку Челси

“Челси” и “Ноттингем Форест” встретятся в очном противостоянии в рамках четвертого тура АПЛ. Украинский вингер Михаил Мудрик вошел в заявку на этот поединок.

Впервые за три матча полузащитник попадет хотя бы на скамью для запасных. Предыдущие два поединка "аристократов" он пропустил из-за травмы. В этом сезоне Мудрик сыграл в двух матчах, но голевыми действиями не отличился.

Добавим, что вингер вызван в ряды национальной сборной Украины. "Сине-желтые" проведут 9 и 12 сентября матчи отбора на ЧЕ-2024 против Англии и Италии соответственно.

Встреча между "Челси" и "Ноттингемом" начнется в 17:00. UA-Футбол проведет текстовую прямую трансляцию этого противостояния.