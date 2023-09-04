Малиновский получил худшую оценку среди игроков основы Дженоа

В третьем туре Серии А "Торино" обыграло "Дженоа" со счетом 1:0.

Украинский полузащитник "грифонов" Руслан Малиновский принял участие в поединке. Он вышел в стартовом составе и был заменен на 58-й минуте.

За это время украинец получил желтую карточку, сделал 19 касаний мяча, отдал 10 точных из 16 передач (63%), 7 раз потерял мяч и1 раз сфолил.

WhoScored и Sofascore оценили действия Малиновского в 6.0 и 6.4 балла соответственно. Это самые низкие оценнки среди игроков основы "Дженоа".