Малиновский получил худшую оценку среди игроков основы Дженоа
Команда украинца уступила "Торино"
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В третьем туре Серии А "Торино" обыграло "Дженоа" со счетом 1:0.
Украинский полузащитник "грифонов" Руслан Малиновский принял участие в поединке. Он вышел в стартовом составе и был заменен на 58-й минуте.
За это время украинец получил желтую карточку, сделал 19 касаний мяча, отдал 10 точных из 16 передач (63%), 7 раз потерял мяч и1 раз сфолил.
WhoScored и Sofascore оценили действия Малиновского в 6.0 и 6.4 балла соответственно. Это самые низкие оценнки среди игроков основы "Дженоа".
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Источник:whoscored
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