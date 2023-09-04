  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский получил худшую оценку среди игроков основы Дженоа
В тренде

Малиновский получил худшую оценку среди игроков основы Дженоа

Наши за границей
(1 голосов)

Команда украинца уступила "Торино"

Малиновский получил худшую оценку среди игроков основы Дженоа

genoaCFCofficial

Новина українською

В третьем туре Серии А "Торино" обыграло "Дженоа" со счетом 1:0.

Украинский полузащитник "грифонов" Руслан Малиновский принял участие в поединке. Он вышел в стартовом составе и был заменен на 58-й минуте.

За это время украинец получил желтую карточку, сделал 19 касаний мяча, отдал 10 точных из 16 передач (63%), 7 раз потерял мяч и1 раз сфолил.

WhoScored и Sofascore оценили действия Малиновского в 6.0 и 6.4 балла соответственно. Это самые низкие оценнки среди игроков основы "Дженоа".

Малиновский получил худшую оценку среди игроков основы Дженоа - изображение 1Малиновский получил худшую оценку среди игроков основы Дженоа - изображение 2
По теме
yellow-arrow
Ассист Булецы принес победу его команде в чемпионате Польши
yellow-arrow
Коваленко дебютировал за Эмполи и получил вторую худшую оценку в матче
yellow-arrow
Мичел: Довбык все еще адаптируется
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Торино
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
whoscored

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде