Береза: Довбик перешел в Жирону благодаря Русолу
Украинский форвард этим летом перебрался в Испанию
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза рассказал, благодаря кому состоялся трансфер Артема Довбика в испанскую "Жирону".
"Конечно, благодаря Русолу. Я его могу обвинять во многих моментах, но Андрей Анатольевич - главный двигатель "Днепра-1", а не Красников, Береза или Коломойский, как некоторые придумывают. Слава Богу, в нашей команде есть Русол.
Это один из лучших футбольных функционеров Украины с большим будущим. Он умный и сильный человек. Русол - абсолютный патриот днепровского футбола. С ним у нас большое будущее и при нем гимн Лиги чемпионов будет звучать на "Днепр-Арене".
Что касается Довбыка, то Артем выполнил свою миссию в "Днепре-1". Он - патриот, великий футболист и на 100 процентов порядочный человек. Довбик переподписал контракт с "Днепром-1" и дал родному клубу заработать на трансфере", - рассказал Береза.
Популярное сейчас
- Охота на артсистемы продолжается. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян по состоянию на 5 сентября
- Береза: Пихаленок сейчас никуда не уходит, он не продается
- В ПСЖ высказались касаемо слов Неймара об аде в клубе: У нас есть достоинство, комментариев не делаем
- Еще один украинец. Жирона подписала воспитанника Динамо
- Сестра Грилиша страдает от церебрального паралича. Она была рядом в главные моменты его карьеры. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО