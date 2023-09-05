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Береза: Довбик перешел в Жирону благодаря Русолу

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Украинский форвард этим летом перебрался в Испанию

Береза: Довбик перешел в Жирону благодаря Русолу

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

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Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза рассказал, благодаря кому состоялся трансфер Артема Довбика в испанскую "Жирону".

"Конечно, благодаря Русолу. Я его могу обвинять во многих моментах, но Андрей Анатольевич - главный двигатель "Днепра-1", а не Красников, Береза или Коломойский, как некоторые придумывают. Слава Богу, в нашей команде есть Русол.

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Это один из лучших футбольных функционеров Украины с большим будущим. Он умный и сильный человек. Русол - абсолютный патриот днепровского футбола. С ним у нас большое будущее и при нем гимн Лиги чемпионов будет звучать на "Днепр-Арене".

Что касается Довбыка, то Артем выполнил свою миссию в "Днепре-1". Он - патриот, великий футболист и на 100 процентов порядочный человек. Довбик переподписал контракт с "Днепром-1" и дал родному клубу заработать на трансфере", - рассказал Береза.

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В статье: Артем Довбик Жирона СК Днепр-1 Юрий Береза
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