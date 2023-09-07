Зинченко рассказал, кто из игроков сборной Украины готов играть в АПЛ

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко назвал игроков сборной Украины, которые, по его мнению, уже готовы играть в АПЛ .

"Некоторых я уже давным-давно жду в Англии, таких как Николай Матвиенко. Некоторых в ближайшем будущем. Я бы сказал, что они уже готовы играть, но кто я такой, чтобы судить. Николай Шапаренко, Жора Судаков", – сказал Зинченко.

Напомним, что зимой была информация, что "Шахтер" отказался продать Матвиенко "Брайтону" за 16 миллионов евро.