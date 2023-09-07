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Зинченко рассказал, кто из игроков сборной Украины готов играть в АПЛ

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

А Матвиенко хавбек уже давно ждет в Англии

Зинченко рассказал, кто из игроков сборной Украины готов играть в АПЛ

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко назвал игроков сборной Украины, которые, по его мнению, уже готовы играть в АПЛ.

"Некоторых я уже давным-давно жду в Англии, таких как Николай Матвиенко.

Некоторых в ближайшем будущем. Я бы сказал, что они уже готовы играть, но кто я такой, чтобы судить. Николай Шапаренко, Жора Судаков", – сказал Зинченко.

Напомним, что зимой была информация, что "Шахтер" отказался продать Матвиенко "Брайтону" за 16 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Зинченко Николай Матвиенко Николай Шапаренко Артем Бондаренко
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Комментарии (5)
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alex.belogubko (одесса)
07.09.2023 в 20:50
Зина больше говорит чем играет
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0
0
download1 (huyersk)
07.09.2023 в 20:19
Судак - так, Шапа - на жаль ні
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0
0
Грязный Гаррик (C)
07.09.2023 в 20:07
После того как откроют границы для всех...
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0
-1
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
07.09.2023 в 20:01
Ось завтра і побачимо, в якому англійському дивізіоні вони готові грати...
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0
0
download1 (huyersk)
07.09.2023 в 20:19
післязавтра
Ответить
0
0

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