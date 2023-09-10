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Линекер – о Зинченко: Исключительный фуболист и очень впечатляющий человек

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Экспрерт потрясен фигурой Александра

Линекер – о Зинченко: Исключительный фуболист и очень впечатляющий человек

Фото: UA-Футбол/Автор - Оксана Васильєва

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Футбольный эксперт Гари Линекер положительно отозвался о полузащитнике сборной Украины Александре Зинченко после матча команды в квалификации Евро-2024 против Англии (1:1).

"Помимо того, что он является исключительным футболистом, Зинченко – очень впечатляющий молодой человек. Должно быть невероятно трудно пережить кошмар вторжения в свою страну", - сказал Линекер.

Напомним, вчера в матче квалификации к Евро-2024 Украина сыграла вничью со сборной Англии (1:1).

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В статье: Национальная сборная Украины Гари Линекер Александр Зинченко Национальная сборная Англии
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