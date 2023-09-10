Линекер – о Зинченко: Исключительный фуболист и очень впечатляющий человек
Экспрерт потрясен фигурой Александра
Фото: UA-Футбол/Автор - Оксана Васильєва
Футбольный эксперт Гари Линекер положительно отозвался о полузащитнике сборной Украины Александре Зинченко после матча команды в квалификации Евро-2024 против Англии (1:1).
"Помимо того, что он является исключительным футболистом, Зинченко – очень впечатляющий молодой человек. Должно быть невероятно трудно пережить кошмар вторжения в свою страну", - сказал Линекер.
Напомним, вчера в матче квалификации к Евро-2024 Украина сыграла вничью со сборной Англии (1:1).
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Источник:Твіттер Лінекера
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