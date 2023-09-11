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Украинские арбитры удачно отработали в евроквалификации

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Николай Балакин, Дмитрий Запороженко и Андрей Скрипка провели матч Сан-Марино – Словения, в котором гости победили 4:0

Украинские арбитры удачно отработали в евроквалификации

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

На старте этого сезона у украинской бригады во главе с Николаем Балакиным есть доверие со стороны комитета арбитров УЕФА. Начиная с июля, рефери из Киева провел уже пятую международную игру. Вслед за поединками Лиги Конференций и Лиги Европы Балакину доверили игру евроквалификации Сан-Марино – Словения. В этот раз нашим соотечественникам (Балакин – в поле, Запороженко и Скрипка – ассистенты, Козик – четвертый) помогали работавшие на ВАР поляки.

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Да, Сан-Марино – команда, мягко говоря, не топовая. Но до первых пропущенных голов этот соперник выходит собранным и по-спортивному злым. Иногда эта агрессия выходит за пределы, так что арбитру следует этот момент не проспать. Именно это удалось Балакину, который первую желтую санмаринцам показал уже на седьмой минуте – Тоси наступил на пяту Блажичу.

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И дальше Балакину удалось держать игру под контролем. Санмаринцам не понравилась желтая Витаиоли за тыканье локтями, но позже за аналогичное нарушения получил предупреждение словенец Стоянович. Последовательность была выдержана, обе команды это зафиксировали, и в дальнейшем уже игра проходила корректно – предупреждение Стояновичу на 41 минуте стало последним.

Была работа и у ассистентов. Когда Словения забивала второй гол, близок к офсайду был Млакар. Эпизод не критически тяжелый, но все равно нуждается во внимательности. Ассистент Дмитрий Запороженко справился.

Украинские арбитры удачно отработали в евроквалификации - изображение 3

После перерыва большая нагрузка уже была на второго ассистента, ведь теперь Словения атаковала на другие ворота. Андрей Скрипка увидел, что во время четвертого гола не было положения "вне игры" у Карничника. Это плюс, ведь эпизоды с добиванием всегда немного сложные.

Украинские арбитры удачно отработали в евроквалификации - изображение 4

Словения забила и пятый гол. Здесь как раз Скрипка офсайд не зафиксировал. Для человеческого глаза эпизод нереален. Поляки на ВАРе три минуты рисовали линии, и оказалось, что Лука Захович был в сантиметровом "вне игры".

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Это максимум небольшая помарка, а не ошибка, повлиявшая на дальнейшую задействованность бригады Балакина в международных матчах. Ждем ребят в групповых этапах Лиги Европы и Лиги Конференций. А может, когда-то, и в Лиге чемпионов.

Фото - стоп-кадры с трансляции

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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