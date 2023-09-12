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Петраков: Авагимян хочет играть за сборную Армении? Хотеть не вредно - сначала пусть получит паспорт

Наши за границей
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Очередные интересные высказывания тренера сборной Армении

Петраков: Авагимян хочет играть за сборную Армении? Хотеть не вредно - сначала пусть получит паспорт

Фото: ffa.am

Новина українською

Украинский главный тренер сборной Армении Александр Петраков в своей традиционной манере высказался относительно возможности заиграть за национальную команду полузащитника "Черноморца" Артура Авагимяна.

– Я слышал, что у Авагимяна большое желание выступать за сборную Армении. Следили ли вы за его выступлениями?

- Я не считаю, что он сейчас сильнее исполнителей, которые есть у меня. Здесь большая конкуренция, именно в атакующем звене.

У Армении нет вратарей, нет защитников, нет опорных полузащитников. Все вингеры и под нападающими. Вот в чем загвоздка. Я не могу набирать 10 человек. Эти ребята мне нравятся, они уже в составе играют: Мкртчян, Сперцян. То же самое Селларраян Лукас. Лукас из США. Люди уезжают. Это тоже нужно понимать. Бриаско 25 часов улетает, это нужно уважать.

А я буду вызывать из "Черноморца", потому что он захотел. Хотеть не вредно. Для начала этот человек (Артур Авагимян) знаете что должен сделать? Подсказать вам? Я вам подскажу. Он должен приехать в Армению и получить паспорт. Подать документы и получить паспорт. Стать гражданином Армении. Но он этого не делает. Пусть приедет сюда, выберет время, получит паспорт.

Придет, скажет: "Я – гражданин Армении". Он – украинец. У него паспорт украинский. Вот и все. Это мое личное мнение. Если человек хочет, пусть получит. У вас здесь упрощенная система. Добро пожаловать. Я за всеми смотрю. У меня нет к никому пристрастному отношению. Все чисто и открыто.

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В статье: Армения Черноморец (Одесса) Александр Петраков Артур Авагимян
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Источник:
Football Federation of Armenia

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