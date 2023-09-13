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Сандерленд представил Русина эффектным видеороликом

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Известно, под каким номером будет играть украинец

Сандерленд представил Русина эффектным видеороликом

Фото: SunderlandAFC

Новина українською

Экс-нападающий "Зари" Назарий Русин был официально представлен в качестве летнего новичка "Сандерленда". Очевидно, что украинец уладил все вопросы с разрешением на работу в Англии.

24-летний форвард будет выступать за новую команду под 15 номером. Клуб Чемпионшипа творчески подошел к презентации Назария.

Напомним, Русин подписал с английским клубом четырехлетний контракт с возможностью продления еще на год. Сумма трансфера не разглашалась, но по данным Transfermarkt, "Заря" получила за своего экс-форварда 2,5 миллиона евро.

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В статье: Сандерленд Назарий Русин
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