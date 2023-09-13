Сандерленд представил Русина эффектным видеороликом
Известно, под каким номером будет играть украинец
Фото: SunderlandAFC
Экс-нападающий "Зари" Назарий Русин был официально представлен в качестве летнего новичка "Сандерленда". Очевидно, что украинец уладил все вопросы с разрешением на работу в Англии.
24-летний форвард будет выступать за новую команду под 15 номером. Клуб Чемпионшипа творчески подошел к презентации Назария.
NR1️⃣5️⃣ ⚡️#SAFC pic.twitter.com/xuibK0MjGk— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 13, 2023
????️????????#SAFC pic.twitter.com/5vykdV47Z8— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 13, 2023
Напомним, Русин подписал с английским клубом четырехлетний контракт с возможностью продления еще на год. Сумма трансфера не разглашалась, но по данным Transfermarkt, "Заря" получила за своего экс-форварда 2,5 миллиона евро.
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