Сандерленд представил Русина эффектным видеороликом

Экс-нападающий "Зари" Назарий Русин был официально представлен в качестве летнего новичка "Сандерленда". Очевидно, что украинец уладил все вопросы с разрешением на работу в Англии.

24-летний форвард будет выступать за новую команду под 15 номером. Клуб Чемпионшипа творчески подошел к презентации Назария.

Напомним, Русин подписал с английским клубом четырехлетний контракт с возможностью продления еще на год. Сумма трансфера не разглашалась, но по данным Transfermarkt, "Заря" получила за своего экс-форварда 2,5 миллиона евро.