УЕФА открыл дисциплинарное дело против Петракова: известна причина
Также претензии были выдвинуты Армянской ассоциации футбола
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА открыл дисциплинарное дело против главного тренера сборной Армении Александра Петракова.
Украинский специалист обвиняется в задержке начала поединка квалификации Евро-2024 против Хорватии (0:1). Дата рассмотрения пока неизвестна.
Также претензии были выдвинуты Армянской ассоциации футбола. А именно за блокирование общественных проходов на стадионе, провокационные сообщения политического характера, пиротехнику и позднее начало матча.
К слову, сборная Армении занимает третье место в турнирной таблице группы D, набрав 7 очков. Лидирует команда Хорватии, у которой 10 пунктов. Столько же и у идущей второй Турции.
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