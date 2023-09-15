УЕФА открыл дисциплинарное дело против Петракова: известна причина

УЕФА открыл дисциплинарное дело против главного тренера сборной Армении Александра Петракова.

Украинский специалист обвиняется в задержке начала поединка квалификации Евро-2024 против Хорватии (0:1). Дата рассмотрения пока неизвестна.

Также претензии были выдвинуты Армянской ассоциации футбола. А именно за блокирование общественных проходов на стадионе, провокационные сообщения политического характера, пиротехнику и позднее начало матча.

К слову, сборная Армении занимает третье место в турнирной таблице группы D, набрав 7 очков. Лидирует команда Хорватии, у которой 10 пунктов. Столько же и у идущей второй Турции.