Дебют. Сидорчук выйдет в старте Вестерло на матч против чемпиона Бельгии

В матче седьмого тура Лиги Жюпиле "Вестерло" дома примет действующего чемпиона Бельгии "Антверпен". Украинский полузащитник Сергей Сидорчук выйдет в старте хозяев.

Это будет дебют хавбека в составе “Вестерло”. Официально он является игроком команды уже с 5 сентября, однако прибыл в расположение "геймкоков" всего несколько дней назад – после матча сборной Украины против Италии.

Перед этим поединком "Вестерло" занимает 15-е место в чемпионате, в то время как "Антверпен" идет восьмым.

Матч начнется в 21.45.