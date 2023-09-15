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Дебют. Сидорчук выйдет в старте Вестерло на матч против чемпиона Бельгии

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Серьезный вызов

Дебют. Сидорчук выйдет в старте Вестерло на матч против чемпиона Бельгии

fcdynamo.com

В матче седьмого тура Лиги Жюпиле "Вестерло" дома примет действующего чемпиона Бельгии "Антверпен". Украинский полузащитник Сергей Сидорчук выйдет в старте хозяев.

Это будет дебют хавбека в составе “Вестерло”. Официально он является игроком команды уже с 5 сентября, однако прибыл в расположение "геймкоков" всего несколько дней назад – после матча сборной Украины против Италии.

Перед этим поединком "Вестерло" занимает 15-е место в чемпионате, в то время как "Антверпен" идет восьмым.

Матч начнется в 21.45.

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В статье: Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло) Антверпен
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