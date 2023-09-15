Дебют. Сидорчук выйдет в старте Вестерло на матч против чемпиона Бельгии
Серьезный вызов
fcdynamo.com
В матче седьмого тура Лиги Жюпиле "Вестерло" дома примет действующего чемпиона Бельгии "Антверпен". Украинский полузащитник Сергей Сидорчук выйдет в старте хозяев.
Это будет дебют хавбека в составе “Вестерло”. Официально он является игроком команды уже с 5 сентября, однако прибыл в расположение "геймкоков" всего несколько дней назад – после матча сборной Украины против Италии.
Перед этим поединком "Вестерло" занимает 15-е место в чемпионате, в то время как "Антверпен" идет восьмым.
Матч начнется в 21.45.
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