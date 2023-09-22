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Вестерло устоял против Стандарда. Сидорчук отыграл весь матч

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Ничья в пользу гостей

Вестерло устоял против Стандарда. Сидорчук отыграл весь матч

kvcwesterlo.be

Новина українською

В матче 8-го тура чемпионата Бельгии "Стандард" на своем поле встретился с "Вестерло". В стартовом составе гостей вышел украинский опорник Сергей Сидорчук.

Поединок, несмотря на всю бельгийскую остроту, закончился вничью 0:0. Гости в основном отбивались и сохранили ничейный результат.

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Отметим, что это был второй матч украинца в составе «Вестерло». На прошлой неделе он провел полный поединок против “Антверпена”.

Перед этим матчем "Вестерло" занимал последнее (16) место в турнирной таблице Лиги Жюпиле.

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В статье: Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
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