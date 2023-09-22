Вестерло устоял против Стандарда. Сидорчук отыграл весь матч
Ничья в пользу гостей
kvcwesterlo.be
В матче 8-го тура чемпионата Бельгии "Стандард" на своем поле встретился с "Вестерло". В стартовом составе гостей вышел украинский опорник Сергей Сидорчук.
Поединок, несмотря на всю бельгийскую остроту, закончился вничью 0:0. Гости в основном отбивались и сохранили ничейный результат.
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Отметим, что это был второй матч украинца в составе «Вестерло». На прошлой неделе он провел полный поединок против “Антверпена”.
Перед этим матчем "Вестерло" занимал последнее (16) место в турнирной таблице Лиги Жюпиле.
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