Вестерло устоял против Стандарда. Сидорчук отыграл весь матч

В матче 8-го тура чемпионата Бельгии "Стандард" на своем поле встретился с "Вестерло". В стартовом составе гостей вышел украинский опорник Сергей Сидорчук.

Поединок, несмотря на всю бельгийскую остроту, закончился вничью 0:0. Гости в основном отбивались и сохранили ничейный результат.

Отметим, что это был второй матч украинца в составе «Вестерло». На прошлой неделе он провел полный поединок против “Антверпена”.

Перед этим матчем "Вестерло" занимал последнее (16) место в турнирной таблице Лиги Жюпиле.