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Суркис: У Сидорчука есть возможность вернуться в Динамо, потому что это верный динамовец

Наши за границей
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Президент Динамо принял непростое решение

Суркис: У Сидорчука есть возможность вернуться в Динамо, потому что это верный динамовец

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о переходе капитана команды Сергея Сидорчука в бельгийский "Вестерло".

"Это было очень тяжелое решение. Я общался и с Ярмоленко, и с Луческу.

Он заслуживает, чтобы мы его отпустили, потому что этот парень очень многое отдал "Динамо". Не стоял вопрос в деньгах. У него четверо маленьких детей, и я ему всячески желаю, чтобы у него все получилось.

У него есть возможность вернуться в "Динамо", потому что это верный динамовец. Сергей – такой парень, что я не сомневаюсь, что он и сегодня мне позвонит по телефону – и мы будем с ним разговаривать", – сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Вестерло (Вестерло)
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Источник:
Football Hub

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