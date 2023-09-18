Суркис: У Сидорчука есть возможность вернуться в Динамо, потому что это верный динамовец

Президент " Динамо " Игорь Суркис рассказал о переходе капитана команды Сергея Сидорчука в бельгийский "Вестерло".

"Это было очень тяжелое решение. Я общался и с Ярмоленко, и с Луческу.

Он заслуживает, чтобы мы его отпустили, потому что этот парень очень многое отдал "Динамо". Не стоял вопрос в деньгах. У него четверо маленьких детей, и я ему всячески желаю, чтобы у него все получилось.

У него есть возможность вернуться в "Динамо", потому что это верный динамовец. Сергей – такой парень, что я не сомневаюсь, что он и сегодня мне позвонит по телефону – и мы будем с ним разговаривать", – сказал Суркис.