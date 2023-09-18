Суркис: У Сидорчука есть возможность вернуться в Динамо, потому что это верный динамовец
Президент Динамо принял непростое решение
Фото - Олександр Приходько
Президент "
"Это было очень тяжелое решение. Я общался и с Ярмоленко, и с Луческу.
Он заслуживает, чтобы мы его отпустили, потому что этот парень очень многое отдал "Динамо". Не стоял вопрос в деньгах. У него четверо маленьких детей, и я ему всячески желаю, чтобы у него все получилось.
У него есть возможность вернуться в "Динамо", потому что это верный динамовец. Сергей – такой парень, что я не сомневаюсь, что он и сегодня мне позвонит по телефону – и мы будем с ним разговаривать", – сказал Суркис.
Популярное сейчас
- Рух получил трансферный бан от ФИФА. Клуб уже прокомментировал ситуацию
- Источник раскрыл детали контракта Максимова с Днепром-1. Есть четкое условие попадания в еврокубки
- Легендарный немецкий наставник, побеждавший на Чемпионате мира, может возглавить сборную Турции
- Почеттино: Мудрику нужно учиться играть в АПЛ и лучше понимать игру
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО