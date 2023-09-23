Тренер Дженоа: Вводим в состав Малиновского, ищем ему правильную позицию в командном балансе

Главный тренер “Дженоа” Альберто Джилардино прокомментировал поражение своих подопечных в матче пятого тура Серии А против “Лечче”.

“Против “Лечче” было нелегко, они хорошо играют в связях, много двигаются и хорошо работают с крайними защитниками и полузащитниками. Мы давали бить с дальней дистанции, особенно в данный момент с голом. Но понравилось желание не сдаваться.

Вводим в состав Малиновского, ищем ему правильную позицию в командном балансе.

Когда Гудмундссон зажигает – он делает разницу, словно Малиновский. Они оба обладают качеством, должны стать более решительными в атаках”, - сказал Джилардино.