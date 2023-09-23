Тренер Дженоа: Вводим в состав Малиновского, ищем ему правильную позицию в командном балансе
Пока игрового времени у Руслана мало
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер “Дженоа” Альберто Джилардино прокомментировал поражение своих подопечных в матче пятого тура Серии А против “Лечче”.
“Против “Лечче” было нелегко, они хорошо играют в связях, много двигаются и хорошо работают с крайними защитниками и полузащитниками. Мы давали бить с дальней дистанции, особенно в данный момент с голом. Но понравилось желание не сдаваться.
Вводим в состав Малиновского, ищем ему правильную позицию в командном балансе.
Когда Гудмундссон зажигает – он делает разницу, словно Малиновский. Они оба обладают качеством, должны стать более решительными в атаках”, - сказал Джилардино.
Малиновский в этом матче появился на поле на 89-й минуте. В общей сложности на его счету две желтые карточки в четырех матчах этого сезона. В двух поединках он играл в старте, еще в двух появлялся со скамейки для запасных.
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