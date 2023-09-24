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Хачериди возвращается в клубный футбол, - СМИ

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Известно какой клуб заявил украинца

Хачериди возвращается в клубный футбол, - СМИ

Фото: dynamo.kiev.ua

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Экс-защитник "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди возвращается в клубный футбол. Центрбек попал в заявку участника чемпионата Украины среди любителей "Штурм" (Иванков), сообщает FootBoom. Портал transfermarkt подтверждает данную информацию.

36-летний футболист присоединится к команде, за которую играют голкипер Сергей Погорелый, форварды Евгений Лысенко и Эсеола и полузащитник Евгений Морозенко.

Последним клубом Евгения было брестское "Динамо", которое защитник покинул в 2021 году. В общем Хачериди принял участие в 268-и матчах за карьеру, забил 8 голов и отдал два ассиста.

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В статье: Евгений Хачериди Штурм (Иванков)
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Источник:
footboom1.com

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