Сидорчук: Ситуации на поле бывают такие, что без карточек невозможно
Украинский хавбек вспомнил свое первое удаление в карьере
Фото: Instagram
Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук вспомнил, когда впервые в карьере получил красную карточку.
"22 июля 2012 года я получил свою первую красную карточку. Это видео с того матча.
Не считал, сколько имею карточек, но ситуации на поле бывают такие, что без них невозможно. Это футбол. Иногда эмоции преобладают и происходят нарушения и справедливое наказание за них. Иногда согласиться с решением арбитра сложно, будем честны, бывает.
Сейчас все воспринимаю через призму опыта и анализа. Не расстраиваться или кричать о несправедливости, а делать выводы", - написал Сидорчук в своем Instagram.
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