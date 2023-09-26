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Сидорчук: Ситуации на поле бывают такие, что без карточек невозможно

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Украинский хавбек вспомнил свое первое удаление в карьере

Сидорчук: Ситуации на поле бывают такие, что без карточек невозможно

Фото: Instagram

Новина українською

Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук вспомнил, когда впервые в карьере получил красную карточку.

"22 июля 2012 года я получил свою первую красную карточку. Это видео с того матча.

Не считал, сколько имею карточек, но ситуации на поле бывают такие, что без них невозможно. Это футбол. Иногда эмоции преобладают и происходят нарушения и справедливое наказание за них. Иногда согласиться с решением арбитра сложно, будем честны, бывает.

Сейчас все воспринимаю через призму опыта и анализа. Не расстраиваться или кричать о несправедливости, а делать выводы", - написал Сидорчук в своем Instagram.

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В статье: Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
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