Украинцы в старте. Вильярреал – Жирона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Барселона" не смогла обыграть "Мальорку" во вторник, поэтому "Жирона" получила удивительную возможность – закончить седьмой тур Ла Лиги на первом месте. Но для этого команде Довбика и Цыганкова нужно обыграть на его поле крепкий "Вильярреал".

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Чемпионат Испании, седьмой тур

26 сентября 2023. Вильярреал, “Эстадио де ла Серамика”

“Вильярреал” 20:00 “Жирона”

Телетрансляция – Megogo Футбол 3