Довбик и Цыганков получили высокие оценки от WhoScored и SofaScore за матч с Вильярреалом

В среду, 27 сентября, в рамках 7-го тура Ла Лиги "Вильярреал" принимал "Жирону".

В составе гостей на поле со стартовых минут снова вышли украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.

В итоге, Артем сравнял счет в матче, а "Жирона" добыла волевую победу со счетом 2:1 .

По итогам матча авторитетные статистические порталы WhoScored и SofaScore выставили оценки игрокам

От WhoScored оба украинца получили по 7,5. Это вторая лучшая оценка в составе обеих команд. Такая же у Савиньо Морейры. Лучшим игроком встречи признан Алейш Гарсия - 7,7.

SofaScore оценил игру Цыганкова в 7.6 баллов, а Довбика в 7.5. Выше оценки также только у Алейша Гарсии - 8,1.

Довбик за 69 минут на поле забил гол, нанес 6 ударов по воротам (3 в створ и 3 мимо), упустил 1 голевой момент, сделал 15 касаний мяча, отдал 5 точных передач из 7 (71%) и выиграл 2 верховые дуэли из 2. Его показатель ожидаемых голов (xG) составил 1,03.

Цыганков за 88 минут на поле наиграл на 0,18 xG, а его показатель ожидаемых ассистов (xA) составил 0,42. Он сделал 45 касаний мяча, отдал 23 точные передачи из 26 (88%), в том числе 4 ключевые, нанес 2 удара по воротам (1 неточный и 1 заблокированный), провел две удачные обводки из двух, выиграл 1 верховую дуэль из 3, заработал 3 фола, дважды вынес мяч и дважды его перехватил.