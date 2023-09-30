Украинцы в старте. Довбык и Цыганков выйдут с первых минут на матч против Реала
Андрей Лунин на замене у сливочных
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Виктор Цыганков и Артем Довбык появятся с первых минут на поле в матче против мадридского "Реала". У "сливочных" Андрей Лунин на замене.
25-летний вингер принял участие в 7-и матчах Ла Лиги за каталонский клуб, отдал 1 ассист и забил один гол. У Довбыка то же количество поединков, но форвард отметился 3-мя реализованными моментами и двумя результативными передачами.
Поединок начнется в 19:30. Следите за событиями в нашей
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