Сидорчук: Уходить из Динамо было больно. Я будто отрезал часть собственного тела

Экс-капитан "Динамо", а сейчас полузащитник бельгийского "Вестерло" Сергей Сидорчук рассказал о своем уходе из киевского клуба.

- Нынешняя ситуация в Украине стала основной причиной вашего переезда за границу?

- На спортивном уровне я очень хотел почувствовать другую атмосферу после одиннадцати лет в киевском "Динамо". В будущем, я хотел бы оставаться активным в мире футбола как менеджер или тренер, а потому не помешает получить опыт в другой стране. В плане конкуренции Бельгия является интересной. Здесь хороший уровень, молодые игроки имеют возможность развиваться, есть тренеры с интересными идеями.

Война в Украине несколько облегчила выбор, хотя уходить из "Динамо" через одиннадцать лет было больно. Я будто отрезал часть собственного тела.

Кроме того, мне пришлось попрощаться по телефону, потому что я был в Польше со сборной. В Киеве я бы точно плакал.