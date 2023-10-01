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Сидорчук: Уходить из Динамо было больно. Я будто отрезал часть собственного тела

Наши за границей
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Сергей вспомнил уход из киевского клуба

Сидорчук: Уходить из Динамо было больно. Я будто отрезал часть собственного тела

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Экс-капитан "Динамо", а сейчас полузащитник бельгийского "Вестерло" Сергей Сидорчук рассказал о своем уходе из киевского клуба.

- Нынешняя ситуация в Украине стала основной причиной вашего переезда за границу?

- На спортивном уровне я очень хотел почувствовать другую атмосферу после одиннадцати лет в киевском "Динамо". В будущем, я хотел бы оставаться активным в мире футбола как менеджер или тренер, а потому не помешает получить опыт в другой стране. В плане конкуренции Бельгия является интересной. Здесь хороший уровень, молодые игроки имеют возможность развиваться, есть тренеры с интересными идеями.

Война в Украине несколько облегчила выбор, хотя уходить из "Динамо" через одиннадцать лет было больно. Я будто отрезал часть собственного тела.

Кроме того, мне пришлось попрощаться по телефону, потому что я был в Польше со сборной. В Киеве я бы точно плакал.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Вестерло (Вестерло)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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