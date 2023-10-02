Жирона сообщила о травме Цыганкова и сроках восстановления. Он точно пропустит октябрьские матчи сборной

В матче последнего тура чемпионата Испании Виктор Цыганков сыграл только один тайм против "Реала" (0:3) – затем был заменен в перерыве. Как впоследствии сообщили СМИ, причиной заблаговременного ухода полузащитника с поля стала травма.

И вот "Жирона" на своих официальных медиаресурсах сообщила подробности: травма двуглавой мышцы бедра правой ноги. Сроки возобновления: примерно один месяц.

COMUNICAT MÈDIC:



PORTU: Edema ossi al mal·lèol tibial del turmell dret i trencament de l’aponeurosi glútia esquerra. L’evolució marcarà la seva disponibilitat.



TSYGANKOV: Lesió al bíceps femoral de la cama dreta. Temps de baixa aprox.: 1 mes#GironaFC — Girona FC (@GironaFC) October 2, 2023

Таким образом, Виктор Цыганков не сыграет в октябрьских матчах сборной Украины. Четырнадцатого октября подопечные Сергея Реброва сыграют против Северной Македонии, а семнадцатого октября – против Мальты.