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Жирона сообщила о травме Цыганкова и сроках восстановления. Он точно пропустит октябрьские матчи сборной

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Плохи дела

Жирона сообщила о травме Цыганкова и сроках восстановления. Он точно пропустит октябрьские матчи сборной

Фото: LaLiga.com

UA-Футбол
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В матче последнего тура чемпионата Испании Виктор Цыганков сыграл только один тайм против "Реала" (0:3) – затем был заменен в перерыве. Как впоследствии сообщили СМИ, причиной заблаговременного ухода полузащитника с поля стала травма.

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И вот "Жирона" на своих официальных медиаресурсах сообщила подробности: травма двуглавой мышцы бедра правой ноги. Сроки возобновления: примерно один месяц.

Таким образом, Виктор Цыганков не сыграет в октябрьских матчах сборной Украины. Четырнадцатого октября подопечные Сергея Реброва сыграют против Северной Македонии, а семнадцатого октября – против Мальты.

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В статье: Украина Виктор Цыганков Жирона
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