Жирона сообщила о травме Цыганкова и сроках восстановления. Он точно пропустит октябрьские матчи сборной
Плохи дела
Фото: LaLiga.com
В матче последнего тура чемпионата Испании Виктор Цыганков сыграл только один тайм против "Реала" (0:3) – затем был заменен в перерыве. Как впоследствии сообщили СМИ, причиной заблаговременного ухода полузащитника с поля стала травма.
И вот "Жирона" на своих официальных медиаресурсах сообщила подробности: травма двуглавой мышцы бедра правой ноги. Сроки возобновления: примерно один месяц.
COMUNICAT MÈDIC:— Girona FC (@GironaFC) October 2, 2023
PORTU: Edema ossi al mal·lèol tibial del turmell dret i trencament de l’aponeurosi glútia esquerra. L’evolució marcarà la seva disponibilitat.
TSYGANKOV: Lesió al bíceps femoral de la cama dreta. Temps de baixa aprox.: 1 mes#GironaFC
Таким образом, Виктор Цыганков не сыграет в октябрьских матчах сборной Украины. Четырнадцатого октября подопечные Сергея Реброва сыграют против Северной Македонии, а семнадцатого октября – против Мальты.
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