Цитаишвили сделал хет-трик в матче чемпионата Грузии. ВИДЕО
Один гол получился особенно красивым
Фото: Getty Images
В понедельник, 2 октября, в чемпионате Грузии состоялся матч 26-го тура местного чемпионата, в котором "Динамо" Батуми на выезде играло с главным аутсайдером сезона – "Шукурой".
В старте динамовцев вышел арендованный у "Динамо" Киев Георгий Цитаишвили.
Матч оказался не самым сложным для гостей – "Динамо" отгрузило сопернику шесть сухих голов, а Георгий отметился хет-триком, забив один мяч с пенальти и еще два с игры.
Отдельно красивым вышел второй гол Георгия – тандерболтом в девятку.
Напомним, что в нынешнем сезоне Цитаишвили отыграл за грузинский клуб 9 матчей, отличившись 4 голами и 1 ассистом.
"Динамо" Батуми лидирует в чемпионате Грузии, опережая "Динамо" Тбилиси на 10 очков, но у тбилисцев есть еще игра в запасе.
????????Giorgi Tsitaishvili completes a first half hat-trick for Dinamo Batumi ????— Georgian Footy (@GeorgianFooty) October 2, 2023
A beauty of a second goal for the 22 year-old RW on his weaker right peg⚽️???? pic.twitter.com/3X4bJUVY7r
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