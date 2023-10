Цитаишвили сделал хет-трик в матче чемпионата Грузии. ВИДЕО

В понедельник, 2 октября, в чемпионате Грузии состоялся матч 26-го тура местного чемпионата, в котором "Динамо" Батуми на выезде играло с главным аутсайдером сезона – "Шукурой".

В старте динамовцев вышел арендованный у "Динамо" Киев Георгий Цитаишвили.

Матч оказался не самым сложным для гостей – "Динамо" отгрузило сопернику шесть сухих голов, а Георгий отметился хет-триком, забив один мяч с пенальти и еще два с игры.

Отдельно красивым вышел второй гол Георгия – тандерболтом в девятку.

Напомним, что в нынешнем сезоне Цитаишвили отыграл за грузинский клуб 9 матчей, отличившись 4 голами и 1 ассистом.

"Динамо" Батуми лидирует в чемпионате Грузии, опережая "Динамо" Тбилиси на 10 очков, но у тбилисцев есть еще игра в запасе.

????????Giorgi Tsitaishvili completes a first half hat-trick for Dinamo Batumi ????



A beauty of a second goal for the 22 year-old RW on his weaker right peg⚽️???? pic.twitter.com/3X4bJUVY7r