Травма оказалась несерьезной. Мудрик будет доступен на ближайший матч Челси

Главный тренер " Челси " Маурисио Почеттино рассказал о травме украинского вингера команды Михаила Мудрика.

По словам тренера, повреждение Мудрика (как и Мойсеса Кайседо) оказалось несерьезным.

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Оба игрока будут доступны на матч АПЛ с "Бернли" (суббота, 7 сентября), однако при этом Почеттино пока не готов говорить о том, выйдут ли они в стартовом составе.

Таким образом, можно смело предположить, что Мудрик будет доступен и на октябрьские матчи сборной Украины против Северной Македонии и Мальты.