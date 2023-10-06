Травма оказалась несерьезной. Мудрик будет доступен на ближайший матч Челси
Об этом заявил главный тренер синих Маурисио Почеттино
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
По словам тренера, повреждение Мудрика (как и Мойсеса Кайседо) оказалось несерьезным.
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Оба игрока будут доступны на матч АПЛ с "Бернли" (суббота, 7 сентября), однако при этом Почеттино пока не готов говорить о том, выйдут ли они в стартовом составе.
Таким образом, можно смело предположить, что Мудрик будет доступен и на октябрьские матчи сборной Украины против Северной Македонии и Мальты.
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Источник:Twitter Chelsea
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