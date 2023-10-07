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Руководство клуба украинца подало в отставку после поражения 1:7 в еврокубках

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Пластун к этому провалу отношения не имеет

Руководство клуба украинца подало в отставку после поражения 1:7 в еврокубках

Фото: pfcludogorets1945

Новина українською

Руководители болгарского "Лудогорца" подали в отставку после поражения 1:7 в матче второго тура группового этапа Лиги конференций против "Норшелланна". С соответствующим заявлением они вышли на официальном сайте клуба.

“Весь менеджмент и спортивно-технический персонал "Лудогорца" подали в отставку через несколько минут после рекордного поражения от "Норшелланна" в четверг.

Этим актом руководство и спортивно-технический персонал берут на себя полную ответственность за поражение в Дании, которое является одним из самых больших для команды в истории выступлений в еврокубках. Больше подробностей в ближайшие дни”, - говорится в заявлении клуба.

"Лудогорец" уступил "Норшеланну" во втором туре группового этапа ЛК 1:7, а в первом туре победил "Спартак" Трнава. Команда занимает третье место в турнирной таблице. Кроме этого, она идет на шестой позиции в чемпионате Болгарии.

Добавим, что в структуре "Лудогорца" находится украинский центральный защитник Игорь Пластун. Однако в последний раз он играл за команду 20 августа. С того момента защитник однажды попал в заявку на матч. Была информация о том, что клуб планирует продать его зимой.

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В статье: Игорь Пластун Норшелланн (Фарум) Лудогорец (Разград)
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