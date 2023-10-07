Руководство клуба украинца подало в отставку после поражения 1:7 в еврокубках
Пластун к этому провалу отношения не имеет
Фото: pfcludogorets1945
Руководители болгарского "Лудогорца" подали в отставку после поражения 1:7 в матче второго тура группового этапа Лиги конференций против "Норшелланна". С соответствующим заявлением они вышли на официальном сайте клуба.
“Весь менеджмент и спортивно-технический персонал "Лудогорца" подали в отставку через несколько минут после рекордного поражения от "Норшелланна" в четверг.
Этим актом руководство и спортивно-технический персонал берут на себя полную ответственность за поражение в Дании, которое является одним из самых больших для команды в истории выступлений в еврокубках. Больше подробностей в ближайшие дни”, - говорится в заявлении клуба.
"Лудогорец" уступил "Норшеланну" во втором туре группового этапа ЛК 1:7, а в первом туре победил "Спартак" Трнава. Команда занимает третье место в турнирной таблице. Кроме этого, она идет на шестой позиции в чемпионате Болгарии.
Добавим, что в структуре "Лудогорца" находится украинский центральный защитник Игорь Пластун. Однако в последний раз он играл за команду 20 августа. С того момента защитник однажды попал в заявку на матч. Была информация о том, что клуб планирует продать его зимой.
Популярное сейчас
- Фортуна щедро насыпала сверху. Обзор матчей Шахтера и Зари во 2-м туре еврокубков
- Израиль в состоянии войны. Отменены все спортивные мероприятия, матч Маккаби Тель-Авив с Зарей под вопросом
- Ночью Одесская область была атакована сверхзвуковыми ракетами Оникс
- Главный тренер Бенфики Рогер Шмидт оценил игру Анатолия Трубина в матче против Интера
- Красотка дня. Эффектная девушка молодой звезды Брейдаблика. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО