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Известна оценка Довбыка в матче против Кадиса

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Украинец сыграл 72 минуты

Известна оценка Довбыка в матче против Кадиса

instagram.com/gironafc

Новина українською

Портал sofascore в матче 9-го тура "Кадиса" против "Жироны" наградил Артема Довбыка не лучшей оценкой. 6.9 - посредственная оценка среди игроков каталонского клуба. Только 5 игроков получили балл меньше 7, трое из них вышли на замену. Whoscored поставил игроку немного меньшую оценку - 6.7, но по среднему показателю это лучший результат, чем у предыдущего портала.

Украинский форвард сыграл 72 минуты, после чего был заменен на Стуани. Артем ни разу не ударил по воротам, однако его показатель ожидаемых ассистов - 0.16. Он сделал 19 касаний, а точность передач составила 75% - 9 из 12.

Несмотря на не лучшую игру от украинца, "Жирона" все же смогла вырвать победу, забив один мяч. Сейчас "красно-белые" занимают второе место в чемпионате, но другой каталонский клуб "Барселона" имеет матч в запасе.

Виктор Цыганков пропустил матч из-за травмы.

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В статье: Артем Довбик Кадис Жирона
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Источник:
sofascore.com

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