Известна оценка Довбыка в матче против Кадиса
Украинец сыграл 72 минуты
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Портал sofascore в матче 9-го тура "Кадиса"
Украинский форвард сыграл 72 минуты, после чего был заменен на Стуани. Артем ни разу не ударил по воротам, однако его показатель ожидаемых ассистов - 0.16. Он сделал 19 касаний, а точность передач составила 75% - 9 из 12.
Несмотря на не лучшую игру от украинца, "Жирона" все же смогла вырвать победу, забив один мяч. Сейчас "красно-белые" занимают второе место в чемпионате, но другой каталонский клуб "Барселона" имеет матч в запасе.
Виктор Цыганков
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