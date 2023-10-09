Малиновский - один из самых высокооплачиваемых игроков Дженоа. Источник назвал сумму
Речь шла о возможном возвращении игрока в Украину
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Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко порассуждал о теоретической возможности подписания "
Таков вопрос журналисту задал один из болельщиков.
Вацко отметил, что Малиновский является одним из самых высокооплачиваемых игроков "Дженоа". Его зарплата, по данным разных итальянских источников варьируется от 2 до 3.6 млн евро.
Такую зарплату в "Шахтере" и близко никто не получает, и поэтому такой потенциальный переход маловероятен. "Шахтер" не будет платить такую зарплату игроку, в то время как руслану нет смысла идти на понижение финансовых условий ради перехода в "Шахтер".
Напомним, что "Дженоа" арендовал 30-летнего Малиновского у "Марселя" до конца сезона с правом выкупа. В нынешнем сезоне Серии А украинец провел 6 матчей без результативных действий.
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