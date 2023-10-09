Малиновский - один из самых высокооплачиваемых игроков Дженоа. Источник назвал сумму

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко порассуждал о теоретической возможности подписания " Шахтером " украинца Руслана Малиновского, который играет за "Дженоа".

Таков вопрос журналисту задал один из болельщиков.

Вацко отметил, что Малиновский является одним из самых высокооплачиваемых игроков "Дженоа". Его зарплата, по данным разных итальянских источников варьируется от 2 до 3.6 млн евро.

Такую зарплату в "Шахтере" и близко никто не получает, и поэтому такой потенциальный переход маловероятен. "Шахтер" не будет платить такую зарплату игроку, в то время как руслану нет смысла идти на понижение финансовых условий ради перехода в "Шахтер".

Напомним, что "Дженоа" арендовал 30-летнего Малиновского у "Марселя" до конца сезона с правом выкупа. В нынешнем сезоне Серии А украинец провел 6 матчей без результативных действий.