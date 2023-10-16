Bild: Бавария следит за Цыганковым, Жирона хочет получить от 30 млн евро

" Бавария " следит за украинским вингером "Жироны" и сборной Украины Виктором Цыганковым, сообщает испанская As со ссылкой на немецкую Bild.

По информации издания, "Бавария" даже отправляла скаутов в Испанию, чтобы лично посмотреть и составить мнение об украинце.

Вероятно, немецкий гранд будет контактировать по возможному трансферу Цыганкова летом.

Также отмечается, что "Жирона" хочет получить за Цыганкова не менее 30 миллионов евро, при этом 50% от суммы должно получить "Динамо".

Напомним, что в текущем сезоне 25-летний Цыганков провел за "Жирону" 8 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.