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Bild: Бавария следит за Цыганковым, Жирона хочет получить от 30 млн евро

Наши за границей
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(1 голосов)

Немецкий гранд, вероятно, выйдет на контакт уже летом

Bild: Бавария следит за Цыганковым, Жирона хочет получить от 30 млн евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" следит за украинским вингером "Жироны" и сборной Украины Виктором Цыганковым, сообщает испанская As со ссылкой на немецкую Bild.

По информации издания, "Бавария" даже отправляла скаутов в Испанию, чтобы лично посмотреть и составить мнение об украинце.

Вероятно, немецкий гранд будет контактировать по возможному трансферу Цыганкова летом.

Также отмечается, что "Жирона" хочет получить за Цыганкова не менее 30 миллионов евро, при этом 50% от суммы должно получить "Динамо".

Напомним, что в текущем сезоне 25-летний Цыганков провел за "Жирону" 8 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
AS

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Комментарии (2)
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ukatan (Харьковская обл.)
16.10.2023 в 19:39
Заголовок поправьте, не Цыганов а ЦыганКов.
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Кукулькан (сине-гранатовый)
16.10.2023 в 19:37
Уйдёт в Баварию и пропадёт. А он уйдёт, ведь он не идиёт. Играть в Жироне или в Баварии... тут блъ любой уйдёт.
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