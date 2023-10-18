Наставник Валенсии: Хотим увидеть лучшую версию Яремчука

Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха высказался об адаптации в команде украинского нападающего Романа Яремчука.

"Роман действительно очень хочет помочь команде и делает для этого все. У него было совсем мало времени. Он приехал под конец трансферного окна, потом уехал в сборную, потом получил небольшую травму.