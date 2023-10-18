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Наставник Валенсии: Хотим увидеть лучшую версию Яремчука

Наши за границей
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Специалист надеется увидеть прогресс украинца

Наставник Валенсии: Хотим увидеть лучшую версию Яремчука

Фото: facebook.com/valenciacf.en

Новина українською

Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха высказался об адаптации в команде украинского нападающего Романа Яремчука.

"Роман действительно очень хочет помочь команде и делает для этого все. У него было совсем мало времени. Он приехал под конец трансферного окна, потом уехал в сборную, потом получил небольшую травму.

Мы очень надеемся и хотим скоро увидеть лучшую версию Яремчука, которая поможет "Валенсии", — приводит слова Бараха Marca.

Яремчук перешел в "Валенсию" из "Брюгге" в последний день летнего трансферного окна. В составе испанского клуба Роман отыграл 3 матча, результативными действиями не отличался.

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В статье: Валенсия (Испания) Роман Яремчук Рубен Бараха
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Источник:
Marca

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