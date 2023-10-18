Наставник Валенсии: Хотим увидеть лучшую версию Яремчука
Специалист надеется увидеть прогресс украинца
Фото: facebook.com/valenciacf.en
Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха высказался об адаптации в команде украинского нападающего Романа Яремчука.
"Роман действительно очень хочет помочь команде и делает для этого все. У него было совсем мало времени. Он приехал под конец трансферного окна, потом уехал в сборную, потом получил небольшую травму.
Мы очень надеемся и хотим скоро увидеть лучшую версию Яремчука, которая поможет "Валенсии", — приводит слова Бараха Marca.
Яремчук перешел в "Валенсию" из "Брюгге" в последний день летнего трансферного окна. В составе испанского клуба Роман отыграл 3 матча, результативными действиями не отличался.
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