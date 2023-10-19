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"Зинченко очень важный игрок для Арсенала". Легенда АПЛ похвалил украинца

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Микаэль Сильвестр отсыпал комплиментов украинскому игроку

"Зинченко очень важный игрок для Арсенала". Легенда АПЛ похвалил украинца

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший футболист "Арсенала" и МЮ Микаэль Сильвестр поделился своим мнением о защитниках лондонской команды Бене Уайте и Александре Зинченко.

"Уайт делает много вещей хорошо. Он – хороший защитник. Всю свою карьеру в Премьер-лиге он играл на позиции центрального защитника, а после перехода в "Арсенал" он перешел на позицию правого.

Он – не Зинченко, который идет вперед. Но у него хорошая выносливость, он понимает, куда двигаться, когда двигаться вперед. Когда впереди вас Сака, вам не нужно так часто подключаться к атаке.

Его роль заключается в том, чтобы защищать и блокировать этот фланг, а затем поддерживать Сака, где он и сам действует очень хорошо.

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Зинченко – очень важный игрок для "Арсенала". Он начинает как левый защитник, но затем переходит в полузащиту и комбинирует атаки. Он очень важен для передачи мяча, и он является большим преимуществом для команды, принося ей уверенность", — сказал Сильвестр.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Микаэль Сильвестр Бен Уайт
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Источник:
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