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"Очень серьезная потеря": тренер Жироны заявил, что Цыганков еще не готов играть

Наши за границей
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Однако уже тренируется с командой

"Очень серьезная потеря": тренер Жироны заявил, что Цыганков еще не готов играть

Фото: LaLiga.com

Новина українською

Сегодня "Жирона" проведет матч Ла Лиги против аутсайдера "Альмерии". Ранее сообщалось, что у Виктор Цыганков уже восстановился от травмы и у него есть шанс сыграть сегодня. Однако главный тренер каталонцев опроверг слухи.

“Вернувшиеся из сборных игроки хорошо и нормально тренировались, приехали в хорошем состоянии. Цыганков тоже тренировался, но не будет играть против Альмерии, потому что с его восстановлением нужно подождать.

Это очень серьезная потеря, но у нас отличная команда, и мы можем многое. Должны находить лучшее решение для нас”, - сказал Мичел.

Цыганков травмировался в матче против "Реала" 30 сентября. После этого он пропустил поединок Ла Лиги с Кадисом, а также две встречи сборной Украины.

Следующую игру после сегодняшней "Жирона" проведет 27 октября. Это будет домашний матч против "Сельты", которая идет в зоне вылета.

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В статье: Мичел Виктор Цыганков Жирона Альмерия
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Источник:
Mundo Deportivo

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