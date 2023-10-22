"Очень серьезная потеря": тренер Жироны заявил, что Цыганков еще не готов играть
Однако уже тренируется с командой
Фото: LaLiga.com
Сегодня "Жирона" пр
“Вернувшиеся из сборных игроки хорошо и нормально тренировались, приехали в хорошем состоянии. Цыганков тоже тренировался, но не будет играть против Альмерии, потому что с его восстановлением нужно подождать.
Это очень серьезная потеря, но у нас отличная команда, и мы можем многое. Должны находить лучшее решение для нас”, - сказал Мичел.
Цыганков травмировался в матче против "Реала" 30 сентября. После этого он пропустил поединок Ла Лиги с Кадисом, а также две встречи сборной Украины.
Следующую игру после сегодняшней "Жирона" проведет 27 октября. Это будет домашний матч против "Сельты", которая идет в зоне вылета.
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