"Очень серьезная потеря": тренер Жироны заявил, что Цыганков еще не готов играть

Сегодня "Жирона" пр оведет матч Ла Лиги против аутсайдера "Альмерии" . Ранее сообщалось, что у Виктор Цыганков уже восстановился от травмы и у него есть шанс сыграть сегодня. Однако главный тренер каталонцев опроверг слухи.

“Вернувшиеся из сборных игроки хорошо и нормально тренировались, приехали в хорошем состоянии. Цыганков тоже тренировался, но не будет играть против Альмерии, потому что с его восстановлением нужно подождать. Это очень серьезная потеря, но у нас отличная команда, и мы можем многое. Должны находить лучшее решение для нас”, - сказал Мичел.

Цыганков травмировался в матче против "Реала" 30 сентября. После этого он пропустил поединок Ла Лиги с Кадисом, а также две встречи сборной Украины.

Следующую игру после сегодняшней "Жирона" проведет 27 октября. Это будет домашний матч против "Сельты", которая идет в зоне вылета.