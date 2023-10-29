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Соболь попал в заявку Страсбура на матч против Ренна

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В этом сезоне он еще не играл

Соболь попал в заявку Страсбура на матч против Ренна

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В поединке 10 тура чемпионата Франции "Ренн" встретится со "Страсбуром". В заявку второй команды на матч попал украинский левый защитник Эдуард Соболь.

В этом сезоне оборонец еще не выходил на поле, хотя пять раз он попадал в заявку на матчи. Лишь недавно – 12 октября – Соболь провел 63 минуты в товарищеском поединке с немецким "Карлсруэ" (0:3).

Перед этим матчем “Ренн” находится на 10 месте в Лиге 1, в то время как “Страсбур” идет на 14 позиции.

Старт встречи запланирован на 18:05.

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В статье: Эдуард Соболь Ренн Страсбур
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