Соболь попал в заявку Страсбура на матч против Ренна
В этом сезоне он еще не играл
Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке 10 тура чемпионата Франции "Ренн" встретится со "Страсбуром". В заявку второй команды на матч попал украинский левый защитник Эдуард Соболь.
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???? Emanuel Emegha
❌ Habib Diarra
В этом сезоне оборонец еще не выходил на поле, хотя пять раз он попадал в заявку на матчи. Лишь недавно – 12 октября – Соболь провел 63 минуты в товарищеском поединке с немецким "Карлсруэ" (0:3).
Перед этим матчем “Ренн” находится на 10 месте в Лиге 1, в то время как “Страсбур” идет на 14 позиции.
Старт встречи запланирован на 18:05.
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