Ноль минут в сезоне. Соболь снова в запасе Страсбура
Черная полоса украинского защитника
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 10-го тура французской Лиги 1 "Страсбур" на выезде сыграет против "Ренна".
Эдуард Соболь попал в заявку гостей на эту игру. Однако украинский защитник в очередной раз не выйдет в стартовом составе, а начнет игру на скамейке запасных.
Примечательно, что 28-летний украинец не провел еще ни одной минуты в официальных матчах за "Страсбур".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Кривбасс и Полесье задают темп, Динамо отстает. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Мазяр: У Лобановского была цель – выиграть Лигу чемпионов. Такие люди рождаются раз в 200-300 лет
- Очередная осечка Динамо, травма Мудрика, сейв Трубина, Реал сильнее в Эль-Класико. Главные новости за 28 октября
- "Волшебный Миша". Челси выложил видео с интересной тренировкой Мудрика
- Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн