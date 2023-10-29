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Ноль минут в сезоне. Соболь снова в запасе Страсбура

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Черная полоса украинского защитника

Ноль минут в сезоне. Соболь снова в запасе Страсбура

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 10-го тура французской Лиги 1 "Страсбур" на выезде сыграет против "Ренна".

Эдуард Соболь попал в заявку гостей на эту игру. Однако украинский защитник в очередной раз не выйдет в стартовом составе, а начнет игру на скамейке запасных.

Примечательно, что 28-летний украинец не провел еще ни одной минуты в официальных матчах за "Страсбур".

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В статье: Эдуард Соболь Ренн Страсбур
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