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Яремчук начнет игру против Атлетика в запасе Валенсии

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Роман пока не забивал за новый клуб

Яремчук начнет игру против Атлетика в запасе Валенсии

Фото: пресслужби ФК "Валенсія"

Новина українською

В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" на выезде сыграет против "Атлетика". Начало встречи - 19:30.

Роман Яремчук попал в заявку "летучих мышей" на игру против команды из Бильбао. Однако украинский нападающий начнет этот поединок на скамейке запасных.

За испанскую команду 27-летний украинец провел 4 матча, однако результативных действий на свой счет Роман пока не оформлял.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Валенсия (Испания) Роман Яремчук
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