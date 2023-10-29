Яремчук начнет игру против Атлетика в запасе Валенсии

В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" на выезде сыграет против "Атлетика". Начало встречи - 19:30.

Роман Яремчук попал в заявку "летучих мышей" на игру против команды из Бильбао. Однако украинский нападающий начнет этот поединок на скамейке запасных.

За испанскую команду 27-летний украинец провел 4 матча, однако результативных действий на свой счет Роман пока не оформлял.