Яремчук начнет игру против Атлетика в запасе Валенсии
Роман пока не забивал за новый клуб
Фото: пресслужби ФК "Валенсія"
В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" на выезде сыграет против "Атлетика". Начало встречи - 19:30.
Роман Яремчук попал в заявку "летучих мышей" на игру против команды из Бильбао. Однако украинский нападающий начнет этот поединок на скамейке запасных.
За испанскую команду 27-летний украинец провел 4 матча, однако результативных действий на свой счет Роман пока не оформлял.
⚽ XI INICIAL ???? @AthleticClub#AthleticValencia ????????#ADNVCF pic.twitter.com/ozpwWyvjLn— Valencia CF (@valenciacf) October 29, 2023
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