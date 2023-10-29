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Сидорчук провел полный матч за Вестерло, но команда уступила в домашнем поединке

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Сидорчук провел полный матч за Вестерло, но команда уступила в домашнем поединке

Фото: Getty Images

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В рамках 12-го тура Лиги Жюпиле "Вестерло" дома принимал "Юнион Сент-Жилуаз". Хозяева уступили со счетом 1:3. Это первое поражение за 4 игры.

Сергей Сидорчук, который недавно присоединился к "Вестерло", провел полный матч. Это был шестой поединок полузащитника за бельгийскую команду. Во всех матчах украинец отыграл 90 минут.

Статистический портал Sofascore наградил игрока высокой оценкой, по сравнению с партнерами по команде. 7.1 - третий лучший результат среди игроков "Вестерло". Сергей 56 раз прикоснулся к мячу, отдал 5 длинных передач, а его точность паса составила 81%.

Также украинец был полезен в оборонительных действиях: 5 выигранных единоборств, 4 перехвата и два отбора мяча.

Чемпионат Бельгии по футболу. 12-й тур, 29 октября.

Вестерло - Юнион Сент-Жилуаз - 1:3

Голы: Дачи, 10 - Лапуссен, 32, Экерт, 56, Амура, 88

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В статье: Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
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