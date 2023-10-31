Почеттино надеется, что Мудрик успеет восстановиться к матчу с Тоттенхэмом
Возможно, украинец успеет восстановиться к матчу чемпионата
Getty Images / Global Images Ukraine
Перед матчем Кубка лиги с "Блекберном" главный тренер "
Украинец пропустит кубковый матч в среду, однако может успеть восстановиться к игре АПЛ против "Тоттенхэма".
"Возможно, Мудрик сможет сыграть в понедельник против "Тоттенхэма". А вот Нкунку точно еще не готов играть", – сказал Почеттино.
Напомним, что матч АПЛ "Тоттенхэм" - "Челси" состоится в понедельник, 6 ноября, и начнется в 22:00.
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Источник:Football London
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