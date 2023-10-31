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Почеттино надеется, что Мудрик успеет восстановиться к матчу с Тоттенхэмом

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Возможно, украинец успеет восстановиться к матчу чемпионата

Почеттино надеется, что Мудрик успеет восстановиться к матчу с Тоттенхэмом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Перед матчем Кубка лиги с "Блекберном" главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о том, как проходит восстановление после травмы вингера лондонцев Михаила Мудрика.

Украинец пропустит кубковый матч в среду, однако может успеть восстановиться к игре АПЛ против "Тоттенхэма".

"Возможно, Мудрик сможет сыграть в понедельник против "Тоттенхэма". А вот Нкунку точно еще не готов играть", – сказал Почеттино.

Напомним, что матч АПЛ "Тоттенхэм" - "Челси" состоится в понедельник, 6 ноября, и начнется в 22:00.

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В статье: Маурисио Почеттино Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Football London

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