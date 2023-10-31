Почеттино надеется, что Мудрик успеет восстановиться к матчу с Тоттенхэмом

Перед матчем Кубка лиги с "Блекберном" главный тренер " Челси " Маурисио Почеттино рассказал о том, как проходит восстановление после травмы вингера лондонцев Михаила Мудрика.

Украинец пропустит кубковый матч в среду, однако может успеть восстановиться к игре АПЛ против "Тоттенхэма".

"Возможно, Мудрик сможет сыграть в понедельник против "Тоттенхэма". А вот Нкунку точно еще не готов играть", – сказал Почеттино.

Напомним, что матч АПЛ "Тоттенхэм" - "Челси" состоится в понедельник, 6 ноября, и начнется в 22:00.