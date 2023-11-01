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Миколенко и Забарный - в старте своих команд на матчи Кубка Лиги. Мудрик все еще травмирован

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В Англии сегодня - день кубковых матчей

Миколенко и Забарный - в старте своих команд на матчи Кубка Лиги. Мудрик все еще травмирован

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 1 ноября, пройдут несколько матчей 1/8 финала Кубка английской Лиги.

Так, "Эвертон" примет "Бернли", а "Борнмут" – "Ливерпуль".

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В составе хозяев свое место в стартовом составе займут украинские защитники: Виталий Миколенко у "ирисок" и Илья Забарный у "вишенок".

А вот вингер "Челси" Михаил Мудрик, как уже сообщалось ранее, из-за травмы пропустит кубковый поединок с "Блэкберном".

Все три поединка начнутся в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовые онлайны всех трех матчей.

Текстовый онлайн матча "Эвертон" - "Бернли".

Текстовый онлайн матча "Борнмут" - "Ливерпуль".

Текстовый онлайн матча "Челси" - "Блэкберн".

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон) Бернли Блэкберн Роверс Борнмут Виталий Миколенко Михаил Мудрик Илья Забарный
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