Миколенко и Забарный - в старте своих команд на матчи Кубка Лиги. Мудрик все еще травмирован

Сегодня, 1 ноября, пройдут несколько матчей 1/8 финала Кубка английской Лиги.

Так, "Эвертон" примет "Бернли", а "Борнмут" – "Ливерпуль".

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В составе хозяев свое место в стартовом составе займут украинские защитники: Виталий Миколенко у "ирисок" и Илья Забарный у "вишенок".

А вот вингер "Челси" Михаил Мудрик, как уже сообщалось ранее, из-за травмы пропустит кубковый поединок с "Блэкберном".

Все три поединка начнутся в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовые онлайны всех трех матчей.

Текстовый онлайн матча "Эвертон" - "Бернли".

Текстовый онлайн матча "Борнмут" - "Ливерпуль".