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Стала известна оценка Миколенко за победный матч с Бернли

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Украинец отыграл весь поединок

Стала известна оценка Миколенко за победный матч с Бернли

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду, 1 ноября, "Эвертон" на своем поле встречался с "Бернли" в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Победу праздновали хозяева - 3:0.

С первых минут в составе ирисок появился украинский защитник Виталий Миколенко и отыграл весь поединок. Портал WhoScored оценил действия украинца в 7.0. Меньше только у Пикфорда (6.8) и Данджумы (6.4).

SofaScore поставил Виталию 6.5. Это самый низкий показатель среди игроков "Эвертона", вышедших в основе.

Добавим, что в 1/4 финала команда украинца встретится в домашнем поединке против "Фулхэма".

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Бернли Виталий Миколенко
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