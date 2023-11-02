Стала известна оценка Миколенко за победный матч с Бернли

В среду, 1 ноября, "Эвертон" на своем поле встречался с "Бернли" в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Победу праздновали хозяева - 3:0.

С первых минут в составе ирисок появился украинский защитник Виталий Миколенко и отыграл весь поединок. Портал WhoScored оценил действия украинца в 7.0. Меньше только у Пикфорда (6.8) и Данджумы (6.4).

SofaScore поставил Виталию 6.5. Это самый низкий показатель среди игроков "Эвертона", вышедших в основе.

Добавим, что в 1/4 финала команда украинца встретится в домашнем поединке против "Фулхэма".