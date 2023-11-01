Кубок Лиги. Борнмут Ильи Забарного уступает Ливерпулю, Эвертон с Миколенко громит Бернли, а Челси без Мудрика проходит Блэкберн

Завершились почти все матчи 1/8 Кубка Английской Лиги и прямо сейчас мы ждем только подтверждения победителя в матче между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом". О том матче будет отдельный материал, как и о "Вест Хэме" с "Арсеналом", а мы разбираемся с другими четырьмя матчами, стартовавшими немного раньше. Итак, по порядку.

Кубок Лиги, 1/8 финала

Стадион: "Виталити" (Борнмут)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Борнмут" — "Ливерпуль" 1:2

Голы: Клюйверт (64) — Гакпо (31), Нуньес (70)

"Борнмут": Раду — Смит (Ааронс, 82), Мефам, Забарный, Керкез — Скотт (Мур, 81), Биллинг (Тавернье, 61) — Семеньо (Брукс, 74), Кристи, Клюйверт (Траоре, 74) — Соланке

"Ливерпуль": Келлехер — Гомес, Матип, Куанса, Цимикас — Собослай (Гравенберх, 76), Эндо (Александер-Арнолд, 61), Джонс (Мак Аллистер, 61) — Салах, Гакпо (Жота, 81), Эллиотт (Нуньес, 60)

Предупреждения: Керкез (53), Скотт (55) — Гакпо (55)

Юрген Клопп сегодня воспользовался возможностью ротировать состав, поэтому в старте вышли Келлехер, Куанса и Эндо. Достаточно интересное решение выставить в старте Мохамеда Салаха, ведь многие эксперты прогнозировали, что ему дадут отдохнуть сегодня, однако нет. Что касается Андони Ираолы, то он вышел в сильнейшем составе, в котором нашлось место Илье Забарному.

Однако проблем у украинца сегодня хватало, ведь тройка в атаке была более чем мощной. Счет в матче в середине первого тайма открыл Коди Гакпо, который не является регулярным игроком стартового состава и подобные шансы для него на вес золота. Своим шансом поразить главного тренера он воспользовался сполна. Этот гол стал справедливым воплощением того, что можно было увидеть на поле, поскольку мерсисайдцы доминировали над оппонентами.

Уже во втором тайме "Борнмут" на несколько минут вернулся в игру благодаря голу от Джастина Клюйверта, однако прошло буквально 6 минут, как Дарвин Нуньес снова восстановил преимущество своей команды. Следует отметить, что во втором тайме "вишни" все же нашли свою игру и стали куда активнее наступать на чужие ворота. "Ливерпуль" перешел в более экономный режим и надеялся удержать победный результат. Собственно, именно это они и сделали, поэтому мерсисайдцы шагают дальше, хоть это было и не так просто.

Кубок Лиги, 1/8 финала

"Челси" — "Блэкберн" 2:0

Голы: Бадиашиль (30), Стерлинг (59)

"Челси" снова вышел на матч без Михаила Мудрика, что было ожидаемо, ведь за день до игры Маурисио Почеттино сообщил, что украинец до сих пор на травме и в лучшем случае восстановится только к матчу против "Тоттенхэма" в понедельник. Поэтому лондонскому коллективу приходилось противостоять низшелиговому "Блэкберну" без украинца и с легкой ротацией в составе. Джордже Петрович так и не получил шанса дебютировать за "Челси", в старте все же вышел Роберт Санчес. А вот Бенуа Бадиашиль вышел на свой первый матч в этом сезоне после длительной травмы. Также отмечаем выход в старте опорного полузащитника Лесли Угочукву.

Достаточно активно начали этот матч хозяева, впрочем свое игровое преимущество они смогли воплотить на поле только на 30-й минуте после небольшой суматохи в штрафной площадке. Отбил прострел от Галлахера вратарь "бродяг" Леопольд Уостед перед собой и мяч прилетел точно на Бенуа Бадиашиля, который отправил круглого в сетку ворот. Первый матч для французского защитника в этом сезоне и сразу же первый гол.

Интересно отметить, что на матче не использовалась технлогия ВАР, что явно пошло на пользу "Челси", ведь в концовке первого тайма были реальные повод назначить пенальти в их ворота за игру рукой от Конора Галлахера, но арбитр этого эпизода не заметил, поэтому повезло "пенсионерам".

Во втором тайме подопечные Почеттино закончили то, что начали в первом. Своим голом отметился опытный Рахим Стерлинг и это спокойный выход лондонцев в свертьфинал Кубка Лиги. Почеттино неоднократно подчеркивал, насколько этот турнир является важным для "синих". Со своей задачей они пока справляются, но дальше соперник может быть гораздо сильнее.

Кубок Лиги, 1/8 финала

"Эвертон" — "Бернли" 3:0

Голы: Тарковски (13), Онана (53), Янг (90+3)

В стартовом составе команды Шона Дайча нашлось место для Виталия Миколенко, то есть главный тренер "ирисок" решил не рисковать, а бросить на поле свой сильнейший состав, среди которого также был замечен и Арно Данжума, который в этом сезоне успел стать игроком глубокого запаса. После недавнего успеха на "Лондон Стэдиум" против "Вест Хэма", ливерпульская команда окрыленно вошла в матч против "Бернли".

На 13-й минуте состоялся настоящий френдли-фаер от Джеймса Тарковски, который забил в ворота своего бывшего клуба и помог хозяевам "Гудисон Парк" выйти вперед. Уже во второй половине встречи еще один гол в составе "ирисок" забил Амаду Онана, а довершил погром нестареющий Эшли Янг. Спокойный и уверенный выход команды Дайча в четвертьфинал.

Кубок Лиги, 1/8 финала

"Ипсвич" — "Фулхэм" 1:3

Голы: Баггот (79) — Уилсон (9), Муниз (50), Кейрни (77)

Противостояние коллективов из Чемпионшипа и Премьер-Лиги заблаговременно заставляет повесить ярлык фаворита на команду, выступающую в АПЛ. Поэтому перед матчем между "Ипсвичем" и "Фулхэмом" фаворит был очевидным. Интересно, что и на поле все прошло также максимально ожидаемо. Уже на 9-й минуте счет открыл Гарри Уилсон после передачи от Декордова-Рида. Продолжил руководить парадом Родриго Муниз, а затем и Том Кейрни.

На эти три мяча скромный "Ипсвич" смог ответить только один голом Элкана Баггота, но этого явно недостаточно, чтобы проходить дальше.