"Взрывной и очень опасный". Зинченко назвал самого сложного соперника в АПЛ

Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, кто был для него самым сложным соперником за время выступлений в АПЛ.

"Я бы сказал, что Мохамед Салах. Скорость, сила, взрывной игрок, очень опасный", - рассказал украинец в интервью YouTube-каналу АПЛ.

Ранее Зинченко признался, кем бы хотел быть, если бы не стал футболистом.