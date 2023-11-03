"Взрывной и очень опасный". Зинченко назвал самого сложного соперника в АПЛ
Украинец выделил лидера "Ливерпуля"
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, кто был для него самым сложным соперником за время выступлений в АПЛ.
"Я бы сказал, что Мохамед Салах. Скорость, сила, взрывной игрок, очень опасный", - рассказал украинец в интервью YouTube-каналу АПЛ.
Ранее Зинченко признался, кем бы хотел быть, если бы не стал футболистом.
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