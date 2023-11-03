Лонвейк не хочет досрочно возвращаться в Динамо

Как уже сообщалось, "Андерлехт" намерен зимой прервать арендное соглашение по полузащитнику "Динамо" Джастина Лонвейка.

Но как утверждает Voetbal Nieuws, нидерландец не хочет досрочно возвращаться в киевский клуб. Поэтому, бельгийцы, возможно, будут искать ему новую команду для еще одной аренды.

Арендное соглашение 23-летнего игрока рассчитано до завершения сезона. "Андерлехт" имеет право выкупа, однако генеральный директор "лиловых" Джеспер Фредберг уже знает, что клуб ею не воспользуется.

Лонвейк в этом сезоне в сумме провел 39 минут в 3 матчах за "Андерлехт", результативными действиями не отличился. Последний раз он выходил на поле 30 сентября.