Лонвейк так и не смог заиграть в Андерлехте. Клуб может досрочно вернуть игрока Динамо
Джастин в этом сезоне в сумме провел 39 минут в 3 матчах
Фото: rsca.be
Бельгийский "Андерлехт" может досрочно прекратить аренду хавбека "
23-летний нидерландец не только уже три матча не попадает в заявку первой команды "Андерлехта", но и не играет за дублеров U-23, чтобы поддерживать форму.
Источник пишет о том, что футболист в порядке и готов играть, но проблема в том, что у главного тренера команды Брайана Римера есть много вариантов на его позицию. Кроме того, отношение игрока к тренировкам не всегда было примерным.
Несмотря на все ожидания, Лонвейк не стал игроком основы и теперь клуб ищет варианты для досрочного разрыва арендного соглашения ближайшей зимой.
Напомним, что Лонвейк в этом сезоне в сумме провел 39 минут в 3 матчах за "Андерлехт", результативными действиями не отличился. Последний раз он выходил на поле 30 сентября.
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