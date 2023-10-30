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Лонвейк так и не смог заиграть в Андерлехте. Клуб может досрочно вернуть игрока Динамо

Наши за границей
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Джастин в этом сезоне в сумме провел 39 минут в 3 матчах

Лонвейк так и не смог заиграть в Андерлехте. Клуб может досрочно вернуть игрока Динамо

Фото: rsca.be

Новина українською

Бельгийский "Андерлехт" может досрочно прекратить аренду хавбека "Динамо" Джастина Лонвейка, сообщает Walfoot.

23-летний нидерландец не только уже три матча не попадает в заявку первой команды "Андерлехта", но и не играет за дублеров U-23, чтобы поддерживать форму.

Источник пишет о том, что футболист в порядке и готов играть, но проблема в том, что у главного тренера команды Брайана Римера есть много вариантов на его позицию. Кроме того, отношение игрока к тренировкам не всегда было примерным.

Несмотря на все ожидания, Лонвейк не стал игроком основы и теперь клуб ищет варианты для досрочного разрыва арендного соглашения ближайшей зимой.

Напомним, что Лонвейк в этом сезоне в сумме провел 39 минут в 3 матчах за "Андерлехт", результативными действиями не отличился. Последний раз он выходил на поле 30 сентября.

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В статье: Динамо (Киев) Андерлехт (Брюссель) Джастин Лонвейк
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Источник:
Walfoot

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